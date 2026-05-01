El peronismo ve debilidad en el Gobierno de Javier Milei y se reordena para avanzar

El peronismo kirchnerista renovador está en movimiento. Cada uno se acomoda donde puede y con el que se siente más cómodo, a sabiendas que cualquier cosa puede suceder y lo que hoy es una foto mañana se desintegrará tal cual sucede en Volver al Futuro.

En un rápido análisis, alejado de cualquier pretensión anticipatorio, Axel Kicillof es el único candidato plantado en ese amplio territorio del panperonismo. Los demás solo aparecen en filtraciones periodísticas o encuentros donde los otros los proponen como presidenciables. En esta antojadiza lista están los tres Sergios: Sergio Uñac, Sergio Berni (quien se anota para todo) y Sergio Massa. Por el costado aparece Dante Gebel , a quien no solo le quitaron el mote de pastor sino que lo incorporaron al mundo de una "gran interna peronista" y el banquero y expresidente millonario Jorge Brito, presentado por Emilio Monzó.

Desde hace dos meses, cuando arrancó el derrotero del oficialismo, que al igual que lo que le pasó a Mauricio Macri tras su triunfo electoral de medio término ingresó en una peligrosa barranca abajo, Nicolás Trotta armó la primera juntada a la que fueron Sergio Uñac, Leonardo Nardini y referentes de La Cámpora .

Más tarde, Guillermo Moreno, con Edgardo "El Gringo" Castro, Miguel Ángel Pichetto y Gustavo Menéndez hicieron lo propio y lo repitieron hace quince días atrás. Y este jueves, la CGT , con serias discusiones internas, que se verificarán este viernes con una actividad en la UOM de Pilar con otro sector más combatiente, realizó una marcha a Plaza de Mayo para reclamar contra el plan económico en la previa del Día del Trabajador.

Desde las 9.30, en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, este viernes, Nicolás Trotta, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos convocaron a una centena de intendentes y legisladores de todo el país. Del conurbano, el que ya confirmó su presencia es Federico Achaval, el jefe comunal de Pilar, con pretensiones de gobernar la Provincia.

Si bien no habrá nadie del Movimiento Derecho al Futuro, en la gobernación no lo toman como una provocación ya que Olmos estuvo reunido con Axel Kicillof hace una semana adelantándole el encuentro y el motivo de la convocatoria.

Los organizadores del encuentro le contaron a MDZ que "la idea es discutir un proyecto bien federal, corriendo al AMBA como epicentro de todo el debate". Si es así, aunque no lo dicen, pretenden que La Cámpora, la corriente que conduce Cristina Fernández de Kirchner a través de su hijo, sea una parte más pero no la decisiva. ¿Podrán lograrlo? Máximo Kirchner ya advirtió que si Axel Kicillof quiere representarlos, al igual que cualquier otro, debe contar con la aprobación de la expresidenta de la Nación.

"Más que un nuevo espacio dentro del PJ, lo que se está viendo es un intento de cambiar el lenguaje del peronismo. No es sólo un armado político, es cómo se empieza a hablar de política hacia adentro y hacia afuera. Hay una búsqueda de ordenar el discurso económico. Empiezan a aparecer palabras como equilibrio fiscal, superávit, previsibilidad; no como algo técnico, sino como una forma de volver a construir credibilidad, sobre todo hacia sectores más moderados y económicos", agregaron.

En una acertadísima observación, uno de los operadores más reconocidos del peronismo no kirchnerista, Gustavo Aguilera, aseveró que "hoy el peronismo es careta" porque "elige los lugares donde se quiere mostrar pero está afuera de lo que sectores muy postergados necesitan que estemos".

Los gobernadores aliados a la Casa Rosada se enfrentan con Milei por el régimen de licencias Los gobernadores aliados a la Casa Rosada se enfrentan con Milei por el régimen de licencias Prensa Ministerio del Interior

"Los intendentes, gobernadores y diputados están en marchas cool o que quedan bien como las del 24 de marzo o en defensa de la Universidad Pública pero no aparecen nunca para reclamar los miércoles en favor de los jubilados o los otros días, cuando miles de familiares de personas con discapacidad se manifestaron contra los recortes que está produciendo el gobierno de Javier Milei contra ellos", aseveró.

La acuciante situación financiera apremia a los gobernadores. Varios de ellos, fundamentalmente Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Martín Llaryora, Gustavo Saenz y Hugo Passalacqua, bajo el pretexto de no querer ser arreados por las decisiones del kirchnerismo prefieren seguir siendo amigos con derecho del gobierno de Javier Milei. Aún entienden que Kicillof sigue siendo, para sus electorados, "muy kirchnerista" pero, si el gobernador bonaerense "se abre a nuestros reclamos", todo puede acomodarse nuevamente.

Pero, en paralelo, Axel Kicillof también tiene sus propios problemas. Para responder las demandas de sus proveedores, quienes amenazaron no seguir operando con la Provincia, emitió un bono de $300.000 millones de pesos casi de aceptación obligatoria. A la par, los intendentes, cada vez más angustiados con la caída de sus recursos, le exigen que se pueda cambiar el uso de los fondos específicos aprobados por el Fondo de Fortalecimiento, atado al endeudamiento provincial. La preocupación por los sueldos del segundo semestre y el medio aguinaldo está ya en todas las conversaciones de oficialistas y opositores bonaerenses.