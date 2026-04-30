"No va a sorprender que yo diga que es un hijo de...": Pablo Moyano explotó contra Javier Milei

El líder del sindicato de los camioneros Pablo Moyano insultó y criticó duramente a Javier Milei durante la marcha de la CGT en la previa del Día del Trabajador.

Durante la marcha impulsada este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT) en vísperas del Día Del Trabajador, el dirigente camionero Pablo Moyano lanzó durísimas críticas e insultos contra Javier Milei al cronista de MDZ Online Nicolás Edwin.

"Este tipo insulta a todo el mundo, que yo le diga que es un hijo de puta no lo va a soprender", disparó Moyano.

Pablo Moyano CGT Milei Es Un Hijo De Puta MDZ / Nicolás Edwin Los insultos de Pablo Moyano contra Javier Milei La protesta estuvo acompañada por la difusión de un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, en el que la central obrera advirtió sobre un escenario de “preocupación y alarma” social. En ese contexto, Moyano apuntó directamente contra el Gobierno y cuestionó la situación productiva: “Sí están cerrando las empresas, es una vergüenza, nos toma el pelo”, afirmó.

El referente gremial también cargó contra la exposición mediática del vocero presidencial Manuel Adorni, al señalar: “La payasada de estar seis horas sentado bancando a un HDP como Adorni, ahí te das cuenta que no le importa nada el país”.

Pablo Moyano advirtió por la conflictividad ante las políticas del Gobierno Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi El sindicalista Pablo Moyano. Juan Mateo Aberastain Zubimendi