Esteban Paulón lanzó duras críticas contra la presentación de Manuel Adorni en Diputados: "mentiras" y falta de datos

El diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, analizó la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Cámara baja y sostuvo que el informe dejó “inconsistencias, lagunas, pocos datos y algunas mentiras en relación al patrimonio y al crecimiento patrimonial”.

En diálogo con MDZ Radio , describió la sesión como “una sesión administrativa, te diría casi rutinaria”, aunque señaló que “el gobierno le puso épica y le sumó muchísima expectativa” con la intención de “funcionar como un relanzamiento de la gestión”.

En ese contexto, Paulón cuestionó el desempeño del funcionario: “Vimos a un jefe de gabinete con poca chispa, con poca capacidad de respuesta, con muy poca información, con vaguedades y cuestiones que no son para nada consistentes ni concretas”.

El legislador también apuntó contra declaraciones del jefe de Gabinete sobre su patrimonio. “Dice que no había contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública y, ayer a la tarde, supimos de la propia Fiscalía que hay seis contratos”, afirmó, y agregó que “es una relación que sigue vigente”.

Asimismo, indicó que “él tuvo que rectificar su declaración jurada para incorporar la casa”, y remarcó: “Antes de eso, no había habido ninguna intención del jefe de gabinete de declarar la propiedad”.

Sobre la continuidad de Adorni, consideró que “con el desgaste y con la inconsistencia de la propia figura del jefe de gabinete (…) sin duda para el gobierno sería mucho más sano prescindir de Adorni”. En esa línea, advirtió: “Mientras Adorni esté allí, en ese cargo va a ser muy difícil para el equipo de gobierno retomar la iniciativa”.

Críticas al rumbo del Gobierno y clima social

Paulón vinculó la situación política con el contexto social y económico. “Hay un deterioro en la calidad de vida de la gente”, afirmó, y ejemplificó con “reducción de frecuencias de colectivos” y “rutas nacionales destrozadas, detonadas, cero mantenimiento”.

También cuestionó la política económica: “Hay una apuesta muy puntual de parte del gobierno en el plan económico que deja fuera al 80% de la población argentina”. Según indicó, esto “genera mal humor, genera decepción y falta de expectativa de la ciudadanía”.

En paralelo, el diputado se refirió a los criterios dentro del oficialismo: “Evidentemente, el mecanismo, si tenés banca política (…) tenés más certeza o más tranquilidad en tu cargo”, y aseguró que el jefe de Gabinete “es una persona de extrema confianza”.

Finalmente, lanzó críticas sobre posibles hechos de corrupción: “Hay bolsones concretos en los cuales el robo es directo, el sobreprecio es directo”, y agregó que “muchas decisiones (…) van en orientación a generarle negocios al sector privado”.