Esteban Paulón lanzó duras críticas contra la presentación de Manuel Adorni en Diputados: "mentiras" y falta de datos
El diputado de Provincias Unidas criticó el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Habló de irregularidades patrimoniales y apuntó contra el oficialismo.
El diputado nacional de Provincias Unidas, Esteban Paulón, analizó la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara baja y sostuvo que el informe dejó “inconsistencias, lagunas, pocos datos y algunas mentiras en relación al patrimonio y al crecimiento patrimonial”.
En diálogo con MDZ Radio, describió la sesión como “una sesión administrativa, te diría casi rutinaria”, aunque señaló que “el gobierno le puso épica y le sumó muchísima expectativa” con la intención de “funcionar como un relanzamiento de la gestión”.
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En ese contexto, Paulón cuestionó el desempeño del funcionario: “Vimos a un jefe de gabinete con poca chispa, con poca capacidad de respuesta, con muy poca información, con vaguedades y cuestiones que no son para nada consistentes ni concretas”.
Cuestionamientos patrimoniales y pedidos de cambio
El legislador también apuntó contra declaraciones del jefe de Gabinete sobre su patrimonio. “Dice que no había contratos de Marcelo Grandio con la TV Pública y, ayer a la tarde, supimos de la propia Fiscalía que hay seis contratos”, afirmó, y agregó que “es una relación que sigue vigente”.
Asimismo, indicó que “él tuvo que rectificar su declaración jurada para incorporar la casa”, y remarcó: “Antes de eso, no había habido ninguna intención del jefe de gabinete de declarar la propiedad”.
Sobre la continuidad de Adorni, consideró que “con el desgaste y con la inconsistencia de la propia figura del jefe de gabinete (…) sin duda para el gobierno sería mucho más sano prescindir de Adorni”. En esa línea, advirtió: “Mientras Adorni esté allí, en ese cargo va a ser muy difícil para el equipo de gobierno retomar la iniciativa”.
Críticas al rumbo del Gobierno y clima social
Paulón vinculó la situación política con el contexto social y económico. “Hay un deterioro en la calidad de vida de la gente”, afirmó, y ejemplificó con “reducción de frecuencias de colectivos” y “rutas nacionales destrozadas, detonadas, cero mantenimiento”.
También cuestionó la política económica: “Hay una apuesta muy puntual de parte del gobierno en el plan económico que deja fuera al 80% de la población argentina”. Según indicó, esto “genera mal humor, genera decepción y falta de expectativa de la ciudadanía”.
En paralelo, el diputado se refirió a los criterios dentro del oficialismo: “Evidentemente, el mecanismo, si tenés banca política (…) tenés más certeza o más tranquilidad en tu cargo”, y aseguró que el jefe de Gabinete “es una persona de extrema confianza”.
Finalmente, lanzó críticas sobre posibles hechos de corrupción: “Hay bolsones concretos en los cuales el robo es directo, el sobreprecio es directo”, y agregó que “muchas decisiones (…) van en orientación a generarle negocios al sector privado”.