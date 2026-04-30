La drástica postura de Hebe Casado en medio de las críticas a Manuel Adorni

La vicegobernadora Hebe Casado apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y manifestó que el funcionario nacional debería haber dado un paso al costado durante la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Remarcó que en caso de ser declarado inocente debería reintegrarse al cargo.

“ Creo que Adorni debería haber dado un paso al costado, para que siga la investigación sin inconvenientes en la Justicia ”, manifestó este jueves Casado en diálogo con el programa MDZ Club de MDZ Radio 105.5 FM .

La vicemandataria había sido consultada sobre la visita del Jefe de Gabinete al Congreso para exponer el informe de gestión, en medio de la controversia por la investigación respecto a su patrimonio y sus viajes al exterior.

Casado resaltó que el funcionario nacional debería “haber permitido que la Justicia actuara y en caso de ser declarado inocente, volver a su lugar de trabajo”.

La dirigente mendocina justificó su postura “pensando en el ruido que le hace esto al Gobierno y creo que a la sociedad no le interesa que se esté hablando de esto, quiere que se esté hablando de economía, de cómo van a resolver sus problemas. Este ruido político no le sirve a nadie”.

“Es mi opinión personal y creo que Argentina tiene que ver las posibilidades que se le han abierto en el mundo. Estuve recientemente en Washington y el mundo nos mira con expectativas. Así que no podemos desperdiciar eso con todo este ruido de politiquería chiquita que no sirve para atraer esos inversores que queremos que vengan a Argentina”, manifestó.

En este marco, la vicegobernadora afirmó que pese a la situación puntual de Adorni sigue apoyando la gestión de Javier Milei: “Mi acompañamiento al Gobierno nacional y a sus políticas continúa firme”.