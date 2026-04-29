En una maratónica sesión, Manuel Adorni se defendió ante el Congreso y ratificó su continuidad: "Estoy dando la cara"

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"Esta sesión nunca debería haber existido"

"Por dos motivos: el jefe de Gabinete debería haber renunciado antes. Y en segundo lugar se intentó montar un show en la primera parte totalmente alejado de la práctica parlamentaria", aseguró el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En esta línea, agregó que "nunca tuvo que venir un presidente de la nación a bancar al jefe de Gabinete. Nunca tuvo un jefe de Gabinete que defenderse por denuncia de corrupción".

No obstante, Martínez indicó que su bloque decidió "evitar todas las chicanas".

"Su palabra hoy no vale". Martínez cruzó a Adorni y advirtió respecto a una moción de censura: "Usted es el único funcionario de gobierno que tiene responsabilidad política ante el Congreso", y lanzó: "Cualquiera de las dos cámaras con la mayoría absoluta se lo puede interpelar. Y con la mitad más uno de los miembros de las dos cámaras a usted se le puede aplicar una moción de censura".