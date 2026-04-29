Javier Milei defendió a Manuel Adorni y apuntó contra la prensa: "Corruptos son ustedes"

En el marco de su ingreso al palco del recinto de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei defendió a su jefe de gabinete, Manuel Adorni , en el marco de su informe de gestión y aseguró que la prensa es corrupta.

Ante la consulta de MDZ , el mandatario evitó referirse sobre los motivos por los cuales sostiene su respaldo a su ministro coordinador. Sin embargo, ante la pregunta de si es corrupto, respondió: "Corruptos son ustedes".

Sus declaraciones se dieron en el marco de su caminata por escalera, junto a gran parte del gabinete que lo acompañaba, en otra señal de respaldo al exvocero.

Previamente, el jefe de Estado y los ministros se mostraron con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, con quien se sacaron una foto y diseñaron cómo iban a disponerse en el interior del recinto, en una jornada álgida con la oposición.

Minutos antes de las 10 de la mañana, la comitiva presidencial abandonó la Casa Rosada con rumbo al Congreso de la Nación. En un despliegue de seguridad coordinado, el presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la totalidad del gabinete de ministros iniciaron el trayecto por la Avenida de Mayo para lo que será una jornada clave para el futuro del expanelista.

“Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales”, comentaron fuentes legislativas con respecto a la presencia de distintos funcionarios y dirigentes libertarios, en apoyo a Adorni.