El Financial Times se hizo eco del escándalo de Manuel Adorni y alertó que no terminarían las dudas de su patrimonio

The Financial Times analizó la admisión de Adorni sobre ahorros no declarados por US$500.000 y sostuvo que el episodio complicó la agenda del Gobierno.

The Financial Times dedicó un análisis al escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que admitió tener ahorros en Bitcoin por US$500.000 no declarados. De acuerdo al medio británico, las explicaciones del funcionario "difícilmente pondría fin a las preguntas sobre sus gastos recientes".

La publicación recordó las recientes compras de propiedades y viajes de lujo de Adorni, que desencadenaron una investigación judicial en marzo y que "ha acaparado los titulares en Argentina durante cuatro meses". La nota también remarca el respaldo del presidente, Javier Milei.

Sobre las recientes declaraciones de Adorni en una entrevista a LN+, el artículo destacó: "Si bien la evasión fiscal está muy extendida en Argentina, donde las políticas erráticas han llevado a la gente a ocultar unos 270.000 millones de dólares en ahorros no declarados , los analistas señalaron que la explicación de Adorni difícilmente pondría fin a las preguntas sobre sus gastos recientes. La investigación federal sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito continúa en curso".

El impacto político del caso Manuel Adorni Por otra parte, el Financial Times recordó que la imagen de Milei cayó en los primeros meses del año. Pero que si la economía crece el Gobierno tendría chances en 2027.