Un filósofo israelí cuestionó que Javier Milei le dé personalidad jurídica a la IA y el presidente le respondió

En el periódico británico Financial Times , un nuevo artículo puso a Javier Milei en el centro del debate . En esta ocasión, el presidente argentino fue cuestionado por anunciar la creación de una nueva categoría legal para las corporaciones no humanas.

Esto ocurrió en el artículo "No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA", escrito por el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari . Allí recordó que en enero, cuando participó del Foro Económico Mundial, había advertido que "los gobiernos podrían algún día otorgar personalidad jurídica a los modelos de IA", y expresó: "Jamás imaginé que ese 'algún día' llegaría tan solo cuatro meses después".

En su artículo del Financial Times , el filósofo israelí calificó a Milei como " un político muy audaz", y destacó "su determinación por mejorar la situación económica de Argentina". A su vez, señaló que "tiene razón al afirmar que la invención de la sociedad de responsabilidad limitada fue uno de los inventos más trascendentales de la historia y que la creación de sociedades no humanas podría ser un paso igualmente importante".

Si bien reconoció que "o torgar personalidad jurídica a las IA permitiría a los agentes de IA emprender numerosas iniciativas nuevas, generando potencialmente una enorme riqueza", advirtió que "la personalidad jurídica es una herramienta que también les permitiría acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos ": "Esto suscita muchas preocupaciones".

En primer lugar, Harari señaló que "gracias a su superior capacidad analítica, las corporaciones de IA estarán en posición de convertirse en expertas en lagunas legales y arbitraje regulatorio. Y no será fácil disuadirlas de participar en actividades directamente ilegales, porque la máxima sanción que disuade a los ejecutivos y empleados humanos —la cárcel— resulta irrelevante para las IA".

Por otro lado, explicó: "Un director ejecutivo de IA sería una entidad puramente corporativa, y no está claro qué tipo de sanciones podrían controlarlo. Si se enfrenta a la bancarrota —que equivale a su muerte—, presumiblemente estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar ese destino".

Finalmente, indicó que "los países que otorgan personalidad jurídica a las IA corren el riesgo de convertirse en algo sin precedentes históricos: no un Estado corporativo, sino un Estado de IA; un país cuyos habitantes podrían, de hecho, ser gobernados por corporaciones no humanas, contra las cuales sería aún más difícil rebelarse".

La respuesta de Javier Milei

En su cuenta de X, Milei le contestó a Harari. En principio, le agradeció "participar en este fascinante y trascendental debate". "Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos sitúa, creo, en un lugar no tan diferente del que tú mismo describiste tan bien en Sapiens y tus otros libros: ese tiempo en que los humanos usamos ficciones para organizar nuestro trabajo colectivo y beneficiarnos de la tecnología", agregó.

Luego, el presidente consideró: "Ahora necesitamos más que nunca toda nuestra inteligencia para construir el marco que nos permita aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante. ¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos calmar tus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!".