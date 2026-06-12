La inflación redefinió las bandas cambiarias: el techo del dólar oficial será de $1.840 en julio

El dato de inflación de mayo modificó los límites de las bandas cambiarias, llevando el techo del dólar oficial a más de $1.840 para julio.

El dato de inflación de mayo difundido por el Indec volvió a modificar los límites del esquema de bandas cambiarias que utiliza el Gobierno para administrar la flotación del dólar oficial. Con una variación mensual de precios del 2,1%, el techo y el piso de la banda se ajustarán durante julio en ese mismo porcentaje, llevando el límite superior de la cotización a más de $1.840 hacia fines de mes.

Según las proyecciones derivadas del mecanismo vigente, el valor máximo de la banda alcanzará los $1.844,87, mientras que el piso se ubicará en $754,14. Dentro de esos parámetros puede fluctuar libremente el tipo de cambio oficial, sin intervención directa del Banco Central.

El sistema de bandas fue implementado en abril de 2025 como parte de la eliminación de las restricciones cambiarias. En una primera etapa, los límites se actualizaban a un ritmo fijo mensual, pero desde enero de este año el Banco Central adoptó un nuevo criterio: las bandas se ajustan diariamente para reflejar, de manera acumulada, la inflación informada por el INDEC dos meses antes.

dolar dolares Shutterstock Cuando comenzó a regir este mecanismo, el piso de la banda se ubicaba en $914,78 y el techo en $1.529,03. La nueva modalidad amplió progresivamente el margen de flotación y permitió que los límites evolucionaran más cerca de la dinámica de los precios de la economía.

Dólar retrasado Diversos analistas remarcan que la modificación también respondió a otra necesidad: evitar que el techo de la banda quedara atrasado frente a la inflación. Con el antiguo ajuste del 1% mensual, el límite superior tendía a apreciarse en términos reales, reduciendo la competitividad cambiaria y estrechando cada vez más el margen de flotación.