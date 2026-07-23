Empresarios: fuerte apuesta a que el país defina la hoja de ruta y acuerdos para crecer 20 años sin pausa

Tras casi tres años de cambio del régimen económico, empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó el 62° Coloquio bajo la consigna "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", en la que el foco estará puesto en qué necesita el país para tener dos décadas de estabilidad y crecimiento económico .

En sede de la calle Viamonte y ante los periodistas el presidente de IDEA, Santiago Mignone ; Fabián Kon , titular del 62° Coloquio y Luciana Paoletti , directora ejecutiva de IDEA, plantearon el punto de vista de la entidad respecto de la necesidad de cambio en la estrategia de desarrollo del país y aseguraron que "cualquier cosa que Argentina planee tiene que aguantar los próximos 20 años".

El encuentro tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata y contará con la participación de líderes del sector empresarial y referentes nacionales e internacionales "para debatir las condiciones necesarias para transformar la estabilidad en crecimiento sostenido".

La palabra inversión tiene en el caso de coloquio una doble connotación, sumando al sentido clásico de poner a producir recursos económicos la idea de invertir el curso de la economía nacional, que en las últimas décadas no logró superar el clásico "serrucho" con subas y bajas consecutivas del crecimiento económico.

En esta ocasión tendrá un lugar especial el análisis de algunos casos exitosos de estabilización económica. A partir de una investigación desarrollada por la consultora Invecq, en la que se estudiaron los ejes de la estrategia utilizada en casos como Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda y a partir de allí el coloquio se propone "identificar decisiones que permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido".

Si bien no hay experiencias que puedan traspolarse linealmente, lo que se busca es encontrar patrones comunes para lograr la estabilidad económica, como la apertura económica y comercial, la disciplina fiscal, la persistencia de las normas, acuerdos políticos para mantener el rumbo a largo plazo.

Factores comunes

"No podemos ir de una banquina a la otra, cada vez que lo hacemos subimos un escalón en la pobreza", señaló Santiago Mignone. Y agregó que la política que se aplicó hasta ahora en que los cambios de política fueron recurrentes "no están libres de consecuencias", lo hemos visto por ejemplo con los juicios en el CIADI, detalló el titular de IDEA.

En ese sentido, Fabián Kon recordó que entre los aspectos comunes en los procesos de estabilización "aparece la disciplina fiscal, algunos tema de desregulación, la permanencia de los marcos regulatorios, instituciones fuertes, y también aparece la educación", un factor clave hacia adelante.

"Los países que crecieron 3 o 4% anual en forma sostenida duplicaron su PBI en 20 años y hasta triplicaron su PBI per cápita", explicó Mignone.

Ejes de acción

Luciana Paoletti, por su parte, desarrollo cuáles serán los cuatro verticales sobre los que girará este año el coloquio de Mar del Plata. Mencionó en primer lugar, las megatendencias globales, entre las que la inteligencia artificial atravesará varios paneles del coloquio, y de las que Argentina, lógicamente no puede abstraerse.

Otro eje será la estabilidad, que se desarrollará en tres dimensiones, macroeconómica (fiscal, política monetaria, etc), el funcionamiento de las instituciones y el logro de grandes acuerdos a largo plazo.

En tercer lugar, citó la competitividad, aunque allí "hay que trabajar en las condiciones desde la política pública y desde lo que puedan hacer las empresas", con foco en infraestructura, logística, financiamiento, regulaciones, y en internalizar la innovación.

Por último, el desarrollo, sobre lo que IDEA busca que "el crecimiento económico devenga en desarrollo económico" y para ello hay que trabajar sobre el empleo y la educación, factores clave para que el país pueda desplegar todo su potencial.