La morosidad alcanzó otro récord: hay 5,8 millones de deudores con pagos irregulares

El deterioro de la capacidad de pago de las familias y las empresas se profundizó durante 2026 y llevó la morosidad del sistema financiero a los niveles más elevados de las últimas décadas. Un informe del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), elaborado sobre la base de datos del Banco Central (CENDEU), muestra que 5,8 millones de personas registraban deudas en situación irregular en mayo, mientras que las billeteras virtuales exhibieron un nivel de incumplimiento superior incluso al observado durante la pandemia.

El estudio señala que la mora del sector privado con bancos acumuló 19 meses consecutivos de crecimiento y alcanzó 7,6% en mayo de 2026. Dentro de ese total, la irregularidad en los créditos otorgados a familias llegó a 12,3%, mientras que en las empresas se ubicó en 3,0%.

La situación resulta todavía más crítica en el financiamiento otorgado por billeteras virtuales. La mora pasó de 7,3% en noviembre de 2024 a 29,6% en mayo de 2026, un nivel que superó el pico registrado durante la pandemia de Covid-19, cuando había alcanzado 27,1%. Sumando bancos y proveedores no financieros, la morosidad de las familias ascendió a 15,5%.

El informe identifica a los sectores más jóvenes como los más afectados por el deterioro del crédito. Entre las personas de hasta 24 años, la morosidad alcanza 40,9%, lo que implica que prácticamente cuatro de cada diez préstamos presentan atrasos en los pagos. A medida que aumenta la edad, los indicadores muestran una tendencia descendente, aunque permanecen en niveles elevados en todos los grupos etarios.

Si se analiza la cantidad de deudores morosos, casi cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años se encuentran en situación irregular. Además, hasta los 34 años las billeteras virtuales concentran alrededor del 80% de esos deudores, lo que refleja el peso que adquirieron estos canales de financiamiento entre los usuarios más jóvenes.

En cuanto a los montos adeudados, el grupo de entre 35 y 44 años concentra el 30,6% del total de préstamos en mora, seguido por quienes tienen entre 45 y 54 años (23,7%) y entre 25 y 34 años (21,5%).

Tarjetas y préstamos personales

Dentro del sistema bancario, los préstamos personales y las tarjetas de crédito representan el 73% del saldo irregular de las familias. La morosidad alcanza 14,9% en préstamos personales y 12,5% en tarjetas de crédito.

En términos de entidades, seis instituciones concentran el 53,6% de todos los créditos irregulares del sistema. El listado está encabezado por Banco Galicia (11,5%), Banco Nación (10,3%), Banco Santander (9,8%), Tarjeta Naranja (8,6%), Banco Provincia (7,7%) y BBVA (5,7%).

En el segmento de billeteras virtuales y proveedores de crédito no bancario, Tarjeta Naranja reúne por sí sola el 24,1% de la cartera irregular. Si se suman las operaciones de Naranja Digital, el grupo Naranja X concentra 28,4% de toda la mora del segmento. Mercado Libre aparece en segundo lugar con 9,4% del total.

Aunque el incumplimiento de las empresas permanece por debajo del observado en los hogares, el estudio advierte un deterioro sostenido desde fines de 2024.

Los mayores niveles de irregularidad corresponden al sector de la construcción, con una mora de 7,0% al considerar todo el sistema financiero. Le siguen alojamiento y servicios de comida (6,9%), actividades administrativas (5,5%), comercio mayorista y minorista (5,1%) y salud (4,6%).

Baja de salarios

En su análisis, CEPA cuestiona la interpretación oficial sobre las causas del aumento del incumplimiento. Mientras el Gobierno atribuye el fenómeno a decisiones individuales de endeudamiento y a fallas en la evaluación de riesgo por parte de bancos y billeteras virtuales, el trabajo sostiene que el principal factor es la pérdida de ingresos reales. Según el documento, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída de 8,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El informe también señala que, utilizando una metodología alternativa basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), la pérdida alcanzaría 18,7%. Además, destaca que el aumento de la morosidad coincidió con el estancamiento del poder adquisitivo y recuerda que, de acuerdo con datos del Banco Central, en abril de 2026 los pagos mensuales de deudas representaban el 24,1% de la masa salarial de las familias.

El estudio concluye que el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito previsto para los próximos meses podría limitar aún más la capacidad de financiamiento de hogares y empresas, en un contexto donde una parte creciente de los deudores ya enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones.