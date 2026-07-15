La morosidad de las familias volvió a subir en mayo y ya alcanza al 15,9% de los créditos

La morosidad de los hogares volvió a aumentar en mayo. La irregularidad de la cartera de créditos alcanzó el 15,9%, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, según un informe elaborado por Analytica sobre la base de datos del Banco Central. El informe señala que el 26,8% de los deudores registra atrasos superiores a 90 días, lo que equivale a 5,3 millones de personas.

Una particularidad de estos tiempos es la creciente expansión del crédito por fuera del sistema bancario tradicional. Actualmente, 19,8 millones de personas mantienen algún tipo de financiamiento dentro del sistema financiero ampliado, que además de los bancos incluye fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. La deuda total de las familias asciende a $74,9 billones, equivalente al 6,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

Del total de esa deuda, el 82,7% corresponde a bancos, el 10,5% a fintech y el 6,8% restante a otros proveedores de crédito. En paralelo, mientras la cantidad de personas endeudadas exclusivamente con bancos disminuyó 0,5% respecto de abril, los deudores que sólo utilizan financiamiento por fuera del sistema bancario crecieron 0,9%.

El informe destaca que la morosidad es considerablemente más elevada en las entidades no bancarias. Entre los deudores que sólo operan con bancos, el 20% presenta atrasos, mientras que esa proporción asciende al 28,4% entre quienes sólo mantienen deudas con fintech. Si el análisis se realiza sobre el monto de las carteras, la irregularidad alcanza al 12,6% en los bancos, al 21,6% en las fintech y al 46,9% en el resto de las entidades financieras no bancarias.