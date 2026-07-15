El lado B de las Estrellas Michelin: cuál ha sido el impacto económico en Mendoza

Cuando la Guía Michelin anunció su desembarco en Argentina en 2023, el hecho fue celebrado por el sector gastronómico como un reconocimiento histórico. Sin embargo, tres años después - y con nueve restaurantes con Estrella Michelin -, el impacto parece haber ido mucho más allá del prestigio culinario. Mendoza logró posicionarse como uno de los destinos gastronómicos más relevantes de América Latina y comenzó a captar un nuevo perfil de turistas atraídos específicamente por sus experiencias enogastronómicas.

La prueba mendocina replica un fenómeno que ya fue ampliamente estudiado en distintas partes del mundo. Según un informe elaborado por Michelin y la consultora EY, el 74% de los viajeros considera la presencia de restaurantes distinguidos como un factor importante a la hora de elegir un destino turístico, mientras que más del 75% está dispuesto a extender su estadía para vivir una experiencia gastronómica de este tipo.

Además, diversos estudios académicos concluyen que la obtención de una estrella Michelin puede tener efectos directos sobre la facturación de los establecimientos. Una investigación de la KEDGE Business School y la EM Strasbourg, que analizó cerca de mil restaurantes franceses entre 2009 y 2022, determinó que la primera estrella puede elevar en promedio un 82% los ingresos mensuales de un restaurante.

Alejandro Vigil, responsable de Casa Vigil y Angélica Cocina Maestra, aseguró que el cambio que se vio en sus restaurantes por el reconocimiento de la Guía Michelin fue inmediato. El primero es uno de los pocos que ha recibido una Estrella en las tres ediciones de Argentina, mientras que el segundo, vinculado a la bodega Catena Zapata, ha sido una de las grandes apariciones en los últimos dos años.

“La verdad es que para nosotros el impacto fue enorme, no solo en lo económico, sino también en cómo nos ven desde afuera. La llegada de la Guía Michelin puso a Mendoza y a la gastronomía argentina en el mapa de muchos viajeros que antes ni nos consideraban como destino·, explicó.

Según detalló, el reconocimiento generó un incremento en las reservas y, especialmente, en la llegada de visitantes extranjeros. “Notamos un aumento en las reservas y, sobre todo, más visitantes internacionales que vienen con la idea de vivir una experiencia gastronómica”, afirmó Vigil.

Para el reconocido enólogo y empresario enogastronómico, la Guía también validó un modelo que Mendoza viene construyendo desde hace años. “Lo más valioso es que ayudó a reforzar algo que venimos sosteniendo hace tiempo: que el vino puede ser el corazón de una propuesta gastronómica de nivel mundial”, señaló.

Alejandro Vigil, referente de Casa Vigil y Angélica Cocina Maestra. Alf Ponce Mercado / MDZ

Un efecto que excede a los restaurantes

En Bodega Lagarde, donde el restaurante Zonda obtuvo una estrella Michelin por tercer año consecutivo, también destacaron el cambio de posicionamiento que generó la guía. “La verdad es que para nosotros la Guía Michelin marcó un antes y un después. Más allá del impacto en reservas, lo más valioso fue el cambio de posicionamiento. Nos permitió llegar a un público nacional e internacional que busca experiencias gastronómicas de excelencia”, sostuvo Sofía Pescarmona, copropietaria de la bodega.

La empresaria remarcó que el efecto económico va mucho más allá de la ocupación del restaurante. “Aumentó la visibilidad de Zonda, fortaleció la marca Lagarde como destino enoturístico y generó oportunidades de colaboración, prensa y visitantes internacionales que probablemente no hubieran llegado de otra manera”, indicó.

Pescarmona considera que uno de los mayores logros de Michelin fue consolidar a Mendoza como un destino gastronómico de relevancia global. “Eso beneficia no solo a quienes recibimos un reconocimiento, sino a todo el ecosistema de productores, bodegas, hoteles y restaurantes de la provincia”, aseguró.

El restaurante Zonda de Lagarde ganó por tercer año consecutivo una estrella Michelin. Lagarde

Un fenómeno comprobado

Quienes también destacaron el impacto estructural de la guía fueron Mariano Gallego y Florencia D'Amico, los responsables de llevar adelante Brindillas, uno de los restaurantes distinguidos por Michelin por tres años consecutivos con una Estrella. “Como lo dijimos desde que supimos que la Guía Michelin llegaría a la Argentina, más allá de cualquier reconocimiento que pudiéramos recibir, su presencia posiciona a nuestro país y a sus destinos en el mapa gastronómico mundial”, señalaron.

Para ellos, el contexto económico argentino hace que el impacto de la guía sea aún mayor. “En un contexto económico desafiante como el que atravesamos desde hace algunos años, el papel de la Guía Michelin cobra aún más relevancia. Su impacto trasciende a los restaurantes distinguidos: impulsa el turismo de alto valor, genera movimiento económico, visibilidad internacional y beneficia a toda la cadena gastronómica y de servicios”, afirmaron.

Desde Brindillas subrayaron que el efecto Michelin ya fue medido en numerosos mercados internacionales. “Esto no es una percepción ni una opinión. Es un fenómeno ampliamente estudiado y comprobado en numerosos destinos del mundo donde la Guía Michelin está presente desde hace décadas. Quizás ya sea momento de dejar de preguntarnos si su llegada aporta valor y empezar a pensar cómo aprovechar al máximo la oportunidad que representa para la provincia y para el país", sostuvieron.

La evidencia internacional parece darles la razón. En Tailandia, por ejemplo, la Autoridad de Turismo local calculó que la presencia de Michelin generó un retorno económico equivalente a casi 15 veces la inversión pública destinada a atraer la guía, impulsando el gasto turístico y la llegada de visitantes internacionales.

Un motor para el talento local

Más allá de las cifras, Gallego y D'Amico destacaron otro aspecto menos visible, pero igualmente importante: el impacto sobre el capital humano y la profesionalización del sector. “Es súper importante también para el crecimiento técnico y las ansias de superación; es un motivador increíble tanto para los cocineros como para los empresarios”, explicaron.

La presencia de restaurantes de nivel internacional en Mendoza también abrió nuevas oportunidades para las nuevas generaciones gastronómicas. “Es muy valioso para los más jóvenes. Antes era impensado decir Michelin y Mendoza; uno debía invertir mucho dinero para poder trabajar en este tipo de restaurantes alrededor del mundo. Hoy tenerlos aquí es una gran ventaja para nuestros jóvenes”, remarcaron.

La responsabilidad de sostener la excelencia

Sin embargo, el reconocimiento también trae nuevos desafíos. “La estrella genera mucha ilusión, pero también una gran responsabilidad. Lo más difícil no es conseguirla, sino mantenerla en el tiempo”, admitió Vigil.

Mantener los estándares internacionales exige inversiones permanentes en capacitación, infraestructura y mejora continua. En la misma línea, Pescarmona sostuvo que la estrella se convirtió en un compromiso diario. “Nos desafía todos los días a mantener un nivel de excelencia, a invertir en capacitación y a seguir evolucionando. La estrella no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente”, afirmó.