El director de la Guía Michelin habló sobre Mendoza y Buenos Aires: qué dijo

Con la edición 2026 de la Guía Michelin , la gastronomía argentina volvió a celebrar un nuevo reconocimiento internacional, que mantuvo a Buenos Aires y Mendoza como los dos grandes polos culinarios del país.

Es que entre ambas ciudades reúnen a los catorce restaurantes distinguidos con estrellas Michelin, consolidando así el crecimiento de una escena gastronómica que combina creatividad, excelencia técnica y una fuerte identidad basada en los productos locales.

En Mendoza, los restaurantes galardonados con una estrella Michelin en ediciones anteriores que sostuvieron ese reconocimiento fueron Azafrán , Brindillas , Casa Vigil , Riccitelli Bistró , Zonda Cocina de Paisaje y Angélica Cocina Maestra . Pero la novedad tiene que ver con que tienen tres nuevos compañeros en la lista: Centauro , Cal y La Vida recibieron una estrella roja. Cada uno de estos nueve espacios representa una mirada diferente de la cocina mendocina, con propuestas que ponen en valor los vinos de la provincia, los ingredientes de estación y el trabajo de los productores regionales.

Por su parte, Buenos Aires mantiene como gran referente a Aramburu , el único restaurante argentino distinguido con dos estrellas Michelin . La lista de establecimientos con una estrella sigue con Don Julio , Trescha y Crizia , propuestas que mantienen la estrella obtenida en ediciones anteriores, y que reflejan la diversidad de la gastronomía porteña, desde la alta cocina contemporánea hasta una parrilla de prestigio internacional. ¿La novedad? Han, que es el espacio que se incorpora en 2026, ya que recibió una estrella roja.

Centauro, La Vida y Cal: los restaurantes que se incorporan a la lista de galardonados con estrellas de Mendoza.

Han: el restaurante que se incorpora a la lista de galardonados con estrellas de Buenos Aires.

Con esta nueva edición, la Guía Michelin ratifica el lugar que ocupan Mendoza y Buenos Aires entre los destinos gastronómicos más importantes de América Latina, reconociendo el talento de sus cocineros y el alto nivel alcanzado por sus restaurantes, que continúan atrayendo a viajeros de todo el mundo en busca de experiencias culinarias de excelencia.

El director internacional de la Guía Michelin habló sobre Mendoza y Buenos Aires

Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías MICHELIN realizó declaraciones a propósito de la comunicación de la flamante lista.

Gwendal Poullennec en una foto de su sitio de Instagram, mientras era entrevistado por una emisora francesa. Foto: @radioclassic

“Me complace presentar la Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026, una publicación que demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza, donde dan un paso más allá para hablarnos en detalle del territorio circundante, con sus huertas, ríos y montañas”, expresó.

“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”, siguió Poullennec.

“A su vez, la oferta vinícola se ha convertido en algo vital, con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia final del comensal”, finalizó el entendido ejecutivo.