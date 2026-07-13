Las aterradoras evidencias de brujerías que encontró un reconocido influencer mendocino

El creador de contenido se adentró en una propiedad abandonada cerca de Junín y descubrió rastros de macabras brujerías que alertaron a sus seguidores.

El reconocido creador de contenidos Lisandro Carrasco, famoso por sus crónicas de exploración urbana, estremeció las redes sociales tras adentrarse en un enclave desolado en una zona alejada de la Ciudad de Mendoza. Guiado por el dato de un seguidor, el influencer descubrió perturbadoras evidencias de brujerías y magia negra que lo dejaron completamente consternado.

Lisandro Carrasco documentó altares de brujerías y magia negra en un aterrador lugar abandonado. Foto: captura de video Instagram @turismolichi Un viaje hacia el misterio rural El escenario del hallazgo se ubica en las inmediaciones del departamento de Junín, límite con San Martín, un sector desértico y apartado donde las construcciones antiguas suelen quedar en el olvido. Para acceder al complejo, que coincide con las características de una vieja bodega abandonada, el conductor debió recorrer 100 kilómetros y adentrarse en caminos inhóspitos. El sitio, bautizado popularmente por los lugareños como "la casa del brujo", perteneció a un hombre que realizaba invocaciones oscuras y cuyas pertenencias fueron saqueadas tras su fallecimiento.

El influencer mendocino Turismo Lichi enfrentó una densa atmósfera de lo dejó shockeado tras la exploración urbana. Foto: captura de video Instagram @turismolichi Hallazgos macabros entre las ruinas Al examinar las habitaciones derruidas del inmueble, el influencer conocido como Turismo Lichi se topó con un panorama desolador que superaba cualquier expectativa de intriga. Entre los escombros sobresalían símbolos de devoción esotérica, cruces negras quemadas, bultos de tela y paja incinerados y muñecas infantiles aprisionadas con ligaduras metálicas. MDZ habló con Lisandro Carrasco para consultarle precisiones sobre su experiencia. "El lugar era aterrador, la energía era tremenda por eso nos fuimos rápido", confesó el realizador audiovisual en su video al rememorar los minutos de extrema tensión que vivió junto a sus acompañantes en el interior del perímetro.

Mirá el video de la exploración urbana que compartió el influencer: Video: Instagram @turismolichi La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar, y la comunidad de seguidores sumó testimonios alarmantes sobre las brujerías que se ejecutan en esa coordenada mendocina. Los usuarios advirtieron sobre la densidad del ambiente y los peligros de manipular los elementos que quedan expuestos en los rincones de la estructura. De hecho, las alertas quedaron registradas en la sección de comentarios: "Ahí hacen los amarres y brujerías de todo tipo...energías negras se sienten en el ambiente" y "Lleva guantes. No toques nada sin guantes".