La mendocina que vive con un fantasma rompió el silencio tras secretas sesiones de limpieza
Tras años de actividad paranormal, Tati López usó sus redes sociales y detalló el insólito acuerdo que alcanzó con el fantasma que la acompaña.
La tiktoker mendocina Tati López rompió el silencio en Instagram tras completar sus sesiones de limpieza energética. La joven detalló el pacto de convivencia que alcanzó con el fantasma responsable de la intensa actividad paranormal en su hogar, marcando una historia de resistencia y diversidad ante lo desconocido.
La creadora de contenido decidió ponerle fin al misterio y explicar cómo se desarrollaron los anunciados encuentros con una especialista, quien trabajó con un cuestionario de respuestas cerradas para identificar a la entidad. Según relató la protagonista, en la primera instancia descubrieron que se trata de un hombre que falleció a los 82 años y que vivía cerca de su antiguo barrio. Aunque inicialmente pensó que podría ser alguien conocido por su entorno, confirmó que nadie en su familia lo registró en vida, transformando la primera manifestación cara a cara en una experiencia sumamente impactante y difícil de asimilar.
De la hostilidad a la convivencia cotidiana
En los hechos previos que la joven fue documentando en sus redes sociales, la convivencia estuvo marcada por eventos inexplicables: objetos que volaban, puertas que se abrían solas y ruidos extraños a cualquier hora del día, entre muchas otras experiencias. Sin embargo, durante la segunda sesión el panorama cambió al descubrir que las intenciones del ser no eran malignas, sino que manifestaba una fuerte voluntad de molestar y llamar la atención. La tiktoker recordó que los mismos fenómenos que ocurrían en su vivienda, como el encendido y apagado de luces, se replicaron de manera exacta en el espacio donde se realizaba la consulta espiritual.
Mirá el video de Tati López en el que revela que sucedió en la sesiones:
El momento más crítico y emotivo del proceso ocurrió en la tercera sesión, donde se revelaron los motivos de la permanencia del espíritu. De acuerdo con las respuestas obtenidas, el ente se sintió atraído por la baja energía que la joven emanaba durante un período de profunda depresión iniciado en 2019, potenciado por el encierro de la pandemia y el posterior fallecimiento de su abuelo en 2021. Ante la negativa de la entidad de abandonar la propiedad a pesar de las múltiples opciones ofrecidas por la experta, la sesión tomó un rumbo inesperado al confirmarse que el propósito actual de la presencia es cuidarla.
Entre el escepticismo y la aceptación
La última sesión dejó una atmósfera completamente diferente, con una energía mucho menos densa y una notable calma en el ambiente. Aunque la especialista llegó a sugerir en tono de broma la posibilidad de un enamoramiento por parte del espíritu, la mendocina se tomó la situación con humor, enfocándose en el trato definitivo que pactaron. El acuerdo establece que el ser dejará de manifestarse en las áreas comunes de la vivienda, limitando su actividad exclusivamente al dormitorio de la joven, lo que le devolvió una ansiada tranquilidad en su rutina diaria.
Esta nueva dinámica le permitió a la influencer recuperar la paz al transitar por el living, la cocina o el baño sin el temor constante de presenciar movimientos inexplicables. El fantasma ha cumplido su palabra hasta el momento, manteniéndose al margen de los espacios compartidos y respetando el pacto de no agresión energética. A pesar del alivio inmediato, la creadora de contenido es consciente de que este proceso de convivencia obligada requiere un gran esfuerzo de su parte para mantener sus defensas anímicas altas.
Una de las tantas pruebas de actividad paranormal que la joven mostró en redes sociales:
Un nuevo comienzo en las redes
La joven concluyó su descargo agradeciendo el constante apoyo de su comunidad y asegurando que este evento no representa el cierre de su historia, sino el inicio de una etapa de sanación personal. Para continuar elevando su vibración y fortalecer su bienestar, continuará asistiendo a terapia y realizando las limpiezas sugeridas por los profesionales. Mientras el enigma de la convivencia con la actividad paranormal permanece latente.