La mendocina que vive con un fantasma rompió el silencio tras secretas sesiones de limpieza

Tati López compartió detalles de la actividad paranormal que padece y el pacto definitivo con el fantasma que se niega a marcharse.

La tiktoker mendocina Tati López rompió el silencio en Instagram tras completar sus sesiones de limpieza energética. La joven detalló el pacto de convivencia que alcanzó con el fantasma responsable de la intensa actividad paranormal en su hogar, marcando una historia de resistencia y diversidad ante lo desconocido.

La creadora de contenido decidió ponerle fin al misterio y explicar cómo se desarrollaron los anunciados encuentros con una especialista, quien trabajó con un cuestionario de respuestas cerradas para identificar a la entidad. Según relató la protagonista, en la primera instancia descubrieron que se trata de un hombre que falleció a los 82 años y que vivía cerca de su antiguo barrio. Aunque inicialmente pensó que podría ser alguien conocido por su entorno, confirmó que nadie en su familia lo registró en vida, transformando la primera manifestación cara a cara en una experiencia sumamente impactante y difícil de asimilar.

De la hostilidad a la convivencia cotidiana En los hechos previos que la joven fue documentando en sus redes sociales, la convivencia estuvo marcada por eventos inexplicables: objetos que volaban, puertas que se abrían solas y ruidos extraños a cualquier hora del día, entre muchas otras experiencias. Sin embargo, durante la segunda sesión el panorama cambió al descubrir que las intenciones del ser no eran malignas, sino que manifestaba una fuerte voluntad de molestar y llamar la atención. La tiktoker recordó que los mismos fenómenos que ocurrían en su vivienda, como el encendido y apagado de luces, se replicaron de manera exacta en el espacio donde se realizaba la consulta espiritual.

Mirá el video de Tati López en el que revela que sucedió en la sesiones: La mendocina que vive con un fantasma no dudó en revelar la verdad tras las sesiones de limpieza tras experimentar actividad paranormal. Video: Instagram @tatiiloppezz.2 El momento más crítico y emotivo del proceso ocurrió en la tercera sesión, donde se revelaron los motivos de la permanencia del espíritu. De acuerdo con las respuestas obtenidas, el ente se sintió atraído por la baja energía que la joven emanaba durante un período de profunda depresión iniciado en 2019, potenciado por el encierro de la pandemia y el posterior fallecimiento de su abuelo en 2021. Ante la negativa de la entidad de abandonar la propiedad a pesar de las múltiples opciones ofrecidas por la experta, la sesión tomó un rumbo inesperado al confirmarse que el propósito actual de la presencia es cuidarla.

Entre el escepticismo y la aceptación La última sesión dejó una atmósfera completamente diferente, con una energía mucho menos densa y una notable calma en el ambiente. Aunque la especialista llegó a sugerir en tono de broma la posibilidad de un enamoramiento por parte del espíritu, la mendocina se tomó la situación con humor, enfocándose en el trato definitivo que pactaron. El acuerdo establece que el ser dejará de manifestarse en las áreas comunes de la vivienda, limitando su actividad exclusivamente al dormitorio de la joven, lo que le devolvió una ansiada tranquilidad en su rutina diaria.