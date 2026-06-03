Un influencer quedó aterrado por sucesos paranormales al grabar en esta tumba de un cementerio mendocino

Un estremecedor fenómeno paranormal captado en video por un reconocido influencer en el departamento de Santa Rosa ha despertado el misterio en Mendoza. El joven documentó el exacto e inexplicable instante en el que una pesada cadena de hierro comenzó a moverse sola mientras grababa un informe sobre la leyenda de la tumba Encadenada en el desértico paisaje de Ñacuñán.

La experiencia que vivió el creador de contenido conocido como " El Joni " fue "lo más escalofriante" que le ha tocado vivir hasta el momento, fue advertida inicialmente por sus seguidores en las redes sociales. Al revisar minuciosamente el material audiovisual que filmó arrodillado en el lugar, el joven constató con asombro que una sola de las cadenas de la parte trasera del sepulcro se mecía de manera autónoma, mientras que el resto de los pesados eslabones permanecían completamente inmóviles. El impacto visual del registro no tardó en volverse viral y encendió las alarmas entre sus seguidores.

El testimonio directo del influencer detalla que el incidente paranormal estuvo rodeado de una atmósfera cargada de misticismo desde el primer minuto. Según describió, tras caminar desorientados durante un largo período debido a la densa vegetación del monte, el equipo decidió lanzar una especie de invocación espiritual pidiendo una señal para encontrar el sitio exacto, logrando hallar la tumba de manera inmediata. Además, relató que al retirarse en vehículo por la Ruta Provincial 153, la presencia de extrañas formaciones de polvo y remolinos que bloqueaban el camino terminaron de coronar una jornada repleta de tensión y asombro.

El misterio de la tumba encadenada de Santa Rosa

El escenario de este suceso es un místico cementerio abandonado ubicado a unos 200 metros de la calzada asfáltica, rodeado de algarrobos y maleza autóctona. En ese punto descansa el cuerpo de Humberto Bianchi, un antiguo trabajador de las vías férreas de principios del siglo XX cuyo trágico desenlace amoroso dio origen al mito popular. Las crónicas vecinales aseguran que, tras su entierro en la periferia del pueblo, los puesteros de la zona comenzaron a reportar constantes apariciones del alma en pena caminando entre los campos y arrastrando pesados metales en la oscuridad de la noche.

Tumba del encadenado (1) Una de las cadenas de la tumba de Humberto Bianchi se movió cuando el influencer grababa el video sobre el misterio en torno a este sepulcro. Foto: Captura de video Instagram @eljoni_ok

Para contener el espíritu errante de Bianchi y pacificar la región, la comunidad de la época tomó la determinación de cercar el perímetro de la fosa con los gruesos eslabones de hierro que hoy protagonizan el polémico video. Quienes deseen adentrarse en esta intrigante experiencia y visitar la emblemática cruz de metal oxidado sin perderse en el secano, pueden acceder a través de una huella peatonal señalizada por un viejo neumático a la altura del kilómetro 64 de la mencionada ruta de Santa Rosa.