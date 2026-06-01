Terror en un cementerio mendocino: el misterio de la tumba encadenada

El vasto y árido paisaje de la Ruta Provincial 153, en las inmediaciones de la localidad de Comandante Salas y la reserva de Ñacuñán, alberga mucho más que arbustos y horizontes infinitos. En las entrañas del departamento de Santa Rosa , el suelo arenoso custodia la tumba y uno de los relatos más espeluznantes de la región: la leyenda del Encadenado.

A unos 200 metros de la cinta asfáltica, oculto entre la maleza y los algarrobos del secano mendocino, se encuentra un antiguo cementerio abandonado. Allí descansa —o al menos eso dicen sus vecinos— el cuerpo de Humberto Bianchi, un obrero del ferrocarril cuya muerte, a principios del siglo pasado, desató un mito que hoy fascina a los amantes del turismo de misterio y de las crónicas paranormales.

Entre el mito popular y el fenómeno paranormal: los secretos detrás de la sepultura maldita que estremece a quienes transitan la desolada Ruta 153.

La historia de Bianchi está teñida de drama y clandestinidad. Según la memoria oral de la zona, el trabajador ferroviario mantenía un romance secreto con la esposa del jefe de la estación de trenes local. Al ser descubierto el engaño, y ante la certeza de que su destino estaba sellado bajo una inminente y violenta venganza, Bianchi decidió quitarse la vida antes de que sus verdugos lo alcanzaran.

Los pobladores locales le dieron sepultura en el pequeño cementerio del pueblo, creyendo que el drama terminaría con el entierro. Sin embargo, el verdadero terror comenzó al día siguiente, sembrando el pánico en toda la comunidad.

El testimonio del creador de contenido en la famosa tumba:

El sepulcro de Humberto Bianchi, un antiguo obrero ferroviario, es el epicentro de la leyenda más escalofriante de Santa Rosa. El sepulcro de Humberto Bianchi, un antiguo obrero ferroviario, es el epicentro de la leyenda más escalofriante de Santa Rosa. Video: @eljoni_ok

Recientemente, el influencer conocido como "El Joni", visitó este espeluznante lugar en Santa Rosa, y recordó lo que cuentan sobre este relato: "Apareció su cuerpo parado sobre la tumba. Y por las noches, los puesteros aseguraban verlo caminar entre los campos mientras escuchaban cadenas arrastrándose en la oscuridad". El creador de contenido también dijo experimentar hechos paranormales: "Las cadenas se movían solas y los árboles se escuchaban crujir". También aseguró que un extraño viento empujaba un remolino de tierra desde el asfalto hasta la entrada de la tumba, algo que se ve en el video que compartió en sus redes sociales.

El misterio de los eslabones de la tumba

Ante la imposibilidad de mantener el cuerpo bajo tierra y los constantes reportes de los lugareños sobre ruidos de metales arrastrándose en la densa oscuridad del desierto, los vecinos tomaron una decisión desesperada para pacificar la zona: rodearon el perímetro del sepulcro con pesadas cadenas de hierro unidas a gruesos postes.

Tumba del encadenado (4) Oculta en el desierto de Santa Rosa, la cruz de metal oxidado marca el epicentro de la leyenda más escalofriante de la región.

La creencia popular afirma que la estructura cumple una función mística: atar el espíritu errante a su lecho de muerte para evitar que continúe acechando los puestos circundantes. No obstante, el mito sigue vivo y quienes se aventuran a ingresar al predio aseguran que, en ocasiones, las cadenas se mueven sin que sople el viento y que ráfagas inexplicables de polvo bloquean el camino de salida de los viajeros en la ruta.

Cómo llegar al epicentro del mito

Para los curiosos que deseen conocer el sitio de primera mano, el ingreso se ubica exactamente a la altura del kilómetro 64 de la Ruta 153, tomando como referencia un viejo neumático al costado del camino. Desde allí, un sendero peatonal de 200 metros entre la vegetación autóctona conduce directamente a la emblemática cruz de metal oxidado de Bianchi. Un rincón mendocino ideal para quienes buscan conectar con la cultura popular desde su faceta más enigmática y atrapante.