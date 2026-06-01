La tonada cuyana busca ser Patrimonio de la Humanidad: conocé los detalles

La tonada cuyana , una de las expresiones culturales más representativas del oeste argentino , dio un paso clave en su camino hacia el reconocimiento internacional. Los gobiernos de Mendoza, San Juan y San Luis presentaron formalmente una candidatura conjunta para que este género musical sea incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La iniciativa fue presentada ante el Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial, organismo que depende de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco, y marca el inicio de un proceso que podría posicionar a la tonada entre las manifestaciones culturales más valiosas del mundo.

Este viernes, se reunieron en la sede de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca; el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, y la secretaria de Cultura de San Juan, Analía Vilches.

Más que un género musical, la tonada cuyana es considerada una de las expresiones más profundas de la identidad cultural de Cuyo. Su historia se remonta a más de dos siglos y forma parte de la vida cotidiana, las celebraciones populares, las reuniones familiares y las tradicionales serenatas de la región.

Nacida de la fusión entre tradiciones hispanoamericanas, influencias andinas y expresiones criollas, la tonada logró mantenerse vigente a través de generaciones gracias a la transmisión oral y al compromiso de músicos, poetas y comunidades locales.

Su sonido se caracteriza por el acompañamiento de guitarras, guitarrones y requintos, mientras que sus letras suelen abordar temas vinculados al amor, el paisaje, la vida rural, la memoria y el profundo vínculo de los cuyanos con su tierra.

El cogollo y el grito cuyano, dos tradiciones únicas

Uno de los aspectos más distintivos de la tonada cuyana es la presencia del denominado "cogollo", una dedicatoria poética improvisada que el cantor ofrece a una persona presente durante la interpretación.

La tradición indica que quien recibe el homenaje responde con un brindis, generalmente acompañado por una copa de vino, en una ceremonia espontánea que combina música, poesía y encuentro social.

A ello se suma el tradicional grito cuyano, una expresión de alegría y pertenencia que suele surgir durante reuniones populares y que forma parte del patrimonio simbólico de la región.

Estas prácticas son consideradas elementos fundamentales dentro de la candidatura presentada ante la Unesco, ya que representan formas vivas de transmisión cultural que siguen vigentes en la actualidad.

Cómo será el proceso ante la Unesco

Tras la presentación formal realizada por los gobiernos provinciales, el próximo paso será la elaboración de un expediente técnico que deberá ser evaluado por las autoridades nacionales y posteriormente remitido a la Unesco.

El objetivo es demostrar que la tonada cuyana constituye una manifestación cultural viva, transmitida de generación en generación y con un fuerte valor identitario para las comunidades que la practican.

En caso de avanzar favorablemente, la tonada podría incorporarse a una lista internacional que reúne expresiones culturales reconocidas por su importancia para la humanidad y su necesidad de preservación.

Una tradición que resiste el paso del tiempo

A pesar de los cambios en los hábitos culturales y del crecimiento de las industrias musicales globales, la tonada cuyana continúa ocupando un lugar central en festivales, encuentros folclóricos y celebraciones populares de Mendoza, San Juan y San Luis.

Su permanencia también fue reconocida mediante distintas leyes provinciales y resoluciones regionales que la declararon patrimonio cultural intangible de Cuyo.

Para especialistas en patrimonio cultural, el reconocimiento internacional no solo contribuiría a preservar esta tradición, sino también a fortalecer su difusión entre las nuevas generaciones y proyectarla hacia el mundo.

Embed

El valor de una identidad compartida

La candidatura conjunta constituye además un hecho poco frecuente: tres provincias trabajando de manera coordinada para proteger una expresión que forma parte de una identidad cultural común.

En una región donde la música, la poesía, el vino y las tradiciones populares forman parte de la vida cotidiana, la tonada continúa siendo una de las voces más auténticas de Cuyo.

Ahora, esa voz busca cruzar fronteras y obtener uno de los reconocimientos culturales más importantes del planeta: ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.