La historia detrás del mensaje que Gustavo Santaolalla le envió a una mendocina

La escena musical argentina sumó un gesto significativo que conecta tradición, territorio y proyección global. El compositor y productor Gustavo Santaolalla , una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana contemporánea, envió un mensaje de agradecimiento a la artista mendocina Ini Ceverino , una figura consolidada tanto en la escena local como a nivel nacional, tras ser convocado a participar en un proyecto que busca reconfigurar el alcance de la tonada cuyana.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el gesto se inscribe en el marco de “La tonada en otras voces ”, una propuesta musical impulsada por Ceverino que plantea una operación estética clara: trasladar uno de los géneros más representativos del folclore de Cuyo hacia un territorio de diálogo con otras tradiciones musicales del mundo.

La iniciativa parte de una imagen profundamente arraigada en la cultura cuyana: el patio, la guitarra y la tonada como forma de encuentro. Sin embargo, su desarrollo evita cualquier gesto de clausura identitaria. Por el contrario, propone abrir ese espacio simbólico para que artistas de distintas latitudes intervengan el género desde sus propias matrices culturales.

En ese cruce se inscribe la participación de Santaolalla, cuya trayectoria -marcada por la producción, la composición y una permanente exploración sonora-, lo convierte en un interlocutor natural para este tipo de experiencias. Su decisión de sumarse al proyecto y, posteriormente, enviar un mensaje de reconocimiento a la artista mendocina, no solo valida la propuesta, sino que también la posiciona en un circuito de legitimación internacional.

El proyecto reúne además a un conjunto de músicos de amplia trayectoria, entre ellos Francesca Ancarola, Rally Barrionuevo, Lula Bertoldi, Regina Machado, Berta Rojas y Susana Baca . Cada uno aporta una lectura particular que tensiona y expande los límites formales de la tonada sin desarticular su núcleo expresivo.

Desde el punto de vista de la producción, “La tonada en otras voces” presenta una estructura sólida. La dirección general está a cargo de Ricardo Vaccari, mientras que el guitarrista mendocino Martín Barros asume un rol central en los arreglos y la producción musical. La masterización, en tanto, fue realizada por Gustavo Bruno, completando un esquema técnico que respalda la ambición estética del proyecto.

El lanzamiento del primer single marca el inicio de un recorrido que no se agota en la circulación musical. La propuesta se inscribe también en un marco académico, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Cuyo a través de su Facultad de Artes y Diseño. Este respaldo no es menor: sitúa al proyecto en un cruce entre producción artística, investigación y reflexión sobre las prácticas culturales contemporáneas.

Ini Ceverino La cantante, docente e investigadora mendocina Ini Ceverino.

La preservación del género y la apertura a nuevas audiencias

En ese sentido, “La tonada en otras voces” puede leerse como un dispositivo que pone en tensión dos dimensiones. Por un lado, la preservación de un género tradicional fuertemente ligado a un territorio específico. Por otro, la necesidad de inscribir esa tradición en un circuito global donde los lenguajes musicales circulan, se transforman y se resignifican.

El mensaje de Santaolalla aparece, entonces, como un síntoma de ese proceso. No es únicamente un gesto personal, sino la manifestación de un reconocimiento hacia una propuesta que asume el riesgo de intervenir sobre un repertorio identitario sin caer en la repetición ni en la folclorización.

sataolalla y Ceverino Gustavo Santaolalla e Ini Ceverino.

En un contexto donde gran parte de las músicas de raíz enfrentan el desafío de dialogar con nuevas audiencias, proyectos como el de Ceverino ensayan una posible respuesta: abrir el género, exponerlo a otras sensibilidades y permitir que sea atravesado por múltiples voces.

Escuchá "Te quiero" con Santaolalla y Ceverino