Todos los Sociales de una noche gourmet de amigos: vinos exquisitos, delicias y buena energía

Una vez más los miembros del Club del Gourmet se reunieron a celebrar la vida, los vinos ricos y la buena gastronomía. En la nota, los Sociales y los detalles.

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Una nueva cena de "los caballeros de la buena mesa" tuvo lugar, esta vez, en una de las bodegas más representativas del distrito Las Compuertas, en Luján de Cuyo, Es que los integrantes del Club del Gourmet se reunieron en Durigutti Winemakers y celebraron, una vez más, la amistad y la buena gastronomía local.

Esta casa vitivinícola, que desde 2002 es un baluarte mendocino de la mano de los hermanos y enólogos Pablo Durigutti y Héctor Durigutti se ha erigido como una de las bodegas más prestigiosas, con un portfolio que expresa de la mejor manera la vitivinicultura argentina. El trabajo en la recuperación de viñedos antiguos, la elaboración de vinos de alta gama y una propuesta integral que une vino, turismo y gastronomía en el corazón de Las Compuertas, son su firma identitaria.

Una noche gourmet memorable En este contexto ideal, los integrantes del Club Gourmet Mendoza junto a invitados especiales gozaron de la vivencia gastronómica que propuso la chef Patricia Courtois, que fue elaborada especialmente para esta velada. Por supuesto, el maridaje fue para aplaudir: algunas de las etiquetas más representativas de la casa dijeron presente en la mesa. Durante la experiencia, se brindó la bienvenida a nuevos integrantes del club, fortaleciendo una comunidad que desde 1998 celebra la cultura gastronómica y vitivinícola de Mendoza.

Durante la velada, la comisión directiva del Club Gourmet Mendoza, integrada por Jorge Nelson Ripa, presidente; Ricardo Juárez, secretario; Jorge Perafita, tesorero; y Gustavo Flores Bazán, responsable de prensa, realizó la entrega de bandas, tarjetas de membresía personales y pines identificatorios a los nuevos integrantes de la institución.

En ese marco, Jorge Nelson Ripa puso en valor el trabajo que viene realizando el Club, destacando la incorporación de sponsors y nuevos miembros que permiten reposicionar a la institución como un espacio de camaradería, pero también de networking entre sus integrantes.