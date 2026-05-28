Todos los Sociales de una noche gourmet de amigos: vinos exquisitos, delicias y buena energía

Una nueva cena de "los caballeros de la buena mesa" tuvo lugar, esta vez, en una de las bodegas más representativas del distrito Las Compuertas, en Luján de Cuyo, Es que los integrantes del Club del Gourmet se reunieron en Durigutti Winemakers y celebraron, una vez más, la amistad y la buena gastronomía local.
Esta casa vitivinícola, que desde 2002 es un baluarte mendocino de la mano de los hermanos y enólogos Pablo Durigutti y Héctor Durigutti se ha erigido como una de las bodegas más prestigiosas, con un portfolio que expresa de la mejor manera la vitivinicultura argentina. El trabajo en la recuperación de viñedos antiguos, la elaboración de vinos de alta gama y una propuesta integral que une vino, turismo y gastronomía en el corazón de Las Compuertas, son su firma identitaria.
Una noche gourmet memorable
En este contexto ideal, los integrantes del Club Gourmet Mendoza junto a invitados especiales gozaron de la vivencia gastronómica que propuso la chef Patricia Courtois, que fue elaborada especialmente para esta velada. Por supuesto, el maridaje fue para aplaudir: algunas de las etiquetas más representativas de la casa dijeron presente en la mesa. Durante la experiencia, se brindó la bienvenida a nuevos integrantes del club, fortaleciendo una comunidad que desde 1998 celebra la cultura gastronómica y vitivinícola de Mendoza.
Durante la velada, la comisión directiva del Club Gourmet Mendoza, integrada por Jorge Nelson Ripa, presidente; Ricardo Juárez, secretario; Jorge Perafita, tesorero; y Gustavo Flores Bazán, responsable de prensa, realizó la entrega de bandas, tarjetas de membresía personales y pines identificatorios a los nuevos integrantes de la institución.
En ese marco, Jorge Nelson Ripa puso en valor el trabajo que viene realizando el Club, destacando la incorporación de sponsors y nuevos miembros que permiten reposicionar a la institución como un espacio de camaradería, pero también de networking entre sus integrantes.
Además, remarcó que el objetivo es seguir fortaleciendo un ámbito que promueva y visibilice la gastronomía, los vinos y los distintos espacios emblemáticos de Mendoza, generando vínculos entre empresarios, profesionales y amantes de la cultura gastronómica y vitivinícola.
Uno de los momentos destacados de la velada fue el reconocimiento a Héctor Durigutti por su trayectoria y el desarrollo de Durigutti Family Winemakers, junto a la chef ejecutiva de 5 Suelos – Cocina de Finca, Patricia Courtois, quien comentó que el menú fue pensado para resaltar los sabores de estación, los productos locales y la identidad de la zona.
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Jorge Perafita, Carlos Nallib y Miguel Alonso.
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Santiago Alsina y Rodrigo Martorell fueron con amigos.
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Daniel Battaglia, Héctor Durigutti y Walter Pavon.
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Carolina Caprio y Marcela Mitchell.
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Pato Courtois y Héctor Durigutti: los anfitriones de una noche especial.
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Gustavo Giacomelli, Raúl Marchetti, Richardo Juárez y Adrián Kahane.
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Richard Diumenjo, Carlos Alonso y Ernesto Ponce
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Marcela Mitchell, la chef Patricia Curtois y Carolina Caprio.
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Héctor Durigutti junto a Victoria Pons.
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Jorge Ripa agradeció a la casa gastronómica que acogió la velada.
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Andrés Gabrielli con Andrés Frugoni.
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La selfie, siempre presente: Gustavo Flores Bazán, Héctor Durigutti y Patricia Courtois.
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Una noche de amistad y camaradería.
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La distinción del Club del Gourmet para Héctor Durigutti.
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El Club del Gourmet sale de cena una vez por mes... y premia a los mejores experiencias mendocinas, en una gala anual.
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usar club gourmet bodega durigutti foto general y todos felices!
Todos los integrantes del Club del Gourmet disfrutaron de la cena en Durigutti.
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Gustavo Giacomelli, Raúl Marchetti y Adrián Kahane.
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Solomillo con pure y repollos.
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La camaradería, una constante en el Club del Gourmet.
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Jorge Ripa, Jorge Perafita, Leandro Benedetti, Ernesto Ponce, Gustavo Flores Bazán y Ricardo Juarez.
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Luis Parra disfrutó la cena con un amigo.
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Leandro Benedetti y Walter Pavón degustando los impresionantes vinos de la casa.
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Luis Quintana junto a Héctor Durigutti.
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Marcelo Gassibe, Ricardo Juárez, Gustavo Flores Bazan y Alejandro del Rio.
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Patricia Courtois, una de las chefs argentinas más reconocidas.
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Souffle de quesos con salsa de morrón y olivas.
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Ricardo Juarez y Gustavo Flores Bazán.
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Roberto Yarque y Carlos Perafita.
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Santos Rubino, Oscar Pinco y Pedro Bugatti.
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