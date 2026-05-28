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El lujo emocional desplaza a lo viral

Las marcas de lujo dejan las redes masivas y apuestan por experiencias reales, arte y conexiones emocionales.

Mario Simonovich

&nbsp;Las experiencias reales y los encuentros íntimos reemplazan las campañas virales en el nuevo lujo global.

 Las experiencias reales y los encuentros íntimos reemplazan las campañas virales en el nuevo lujo global.

Pexels

El nuevo lujo global ya no busca millones de vistas sino generar experiencias humanas y memorables. Las marcas premium impulsan encuentros culturales, espacios íntimos y propuestas emocionales que conectan con consumidores cansados del exceso digital y la estética artificial de las redes sociales.

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Experiencias antes que likes

Las firmas internacionales ahora organizan cafés culturales, clubes privados y eventos pequeños. El objetivo es crear vínculos reales y no solo campañas virales.

Personas en café elegante conversando
Las marcas ponen la mirada en los encuentros reales porque logran mejores vínculos reales que las campañas virales.

Las marcas ponen la mirada en los encuentros reales porque logran mejores vínculos reales que las campañas virales.

El lujo se vuelve humano

Las nuevas generaciones valoran más la autenticidad, el diseño artesanal y las historias personales que los productos ostentosos o excesivos. Se trata de una tendencia que crece en todo el mundo.

Una tendencia que crece en todo el mundo

Google Discover y TikTok muestran un aumento de búsquedas relacionadas con lujo emocional, experiencias reales y consumo más consciente.

FUENTE: Vogue Business  y Vogue

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