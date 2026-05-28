El lujo emocional desplaza a lo viral
Las marcas de lujo dejan las redes masivas y apuestan por experiencias reales, arte y conexiones emocionales.
El nuevo lujo global ya no busca millones de vistas sino generar experiencias humanas y memorables. Las marcas premium impulsan encuentros culturales, espacios íntimos y propuestas emocionales que conectan con consumidores cansados del exceso digital y la estética artificial de las redes sociales.
Experiencias antes que likes
Las firmas internacionales ahora organizan cafés culturales, clubes privados y eventos pequeños. El objetivo es crear vínculos reales y no solo campañas virales.
El lujo se vuelve humano
Las nuevas generaciones valoran más la autenticidad, el diseño artesanal y las historias personales que los productos ostentosos o excesivos. Se trata de una tendencia que crece en todo el mundo.
Una tendencia que crece en todo el mundo
Google Discover y TikTok muestran un aumento de búsquedas relacionadas con lujo emocional, experiencias reales y consumo más consciente.
FUENTE: Vogue Business y Vogue