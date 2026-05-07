Día Mundial de la Contraseña: las claves inspiradas en el lujo y la moda que más se usan

Cada primer jueves de mayo se conmemora el Día Mundial de la Contraseña , una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de proteger la información personal en un contexto donde gran parte de la vida cotidiana transcurre en entornos digitales.

Sin embargo, pese a las advertencias de especialistas en ciberseguridad, millones de usuarios continúan utilizando claves débiles, repetidas o demasiado predecibles.

Entre ellas, hay una tendencia que se repite a nivel global: las contraseñas inspiradas en conceptos asociados al bienestar, el lujo, los viajes, la moda y el estilo de vida aspiracional. Palabras como “love”, “sunshine”, “princess”, “fashion”, “Ferrari”, “Chanel”, “Paris”, “summer” o “vacation” aparecen con frecuencia en filtraciones masivas de datos analizadas por empresas de seguridad informática.

La explicación no es casual. Según expertos, las personas suelen elegir claves vinculadas a emociones positivas, deseos personales o elementos aspiracionales que resultan fáciles de recordar. El problema es que también son fáciles de adivinar.

"Chanel" es una de las contraseñas más usadas del mundo de la moda y el lujo.

Contraseñas emocionales y predecibles

Las investigaciones sobre ciberseguridad muestran que muchos usuarios priorizan la memoria antes que la protección. En ese escenario, conceptos relacionados con el “buen vivir” ganan terreno: marcas de lujo, destinos turísticos, nombres de perfumes, comidas gourmet o palabras asociadas al relax y al placer aparecen reiteradamente en rankings de contraseñas vulnerables.

El fenómeno se amplificó con las redes sociales. La exposición constante de estilos de vida aspiracionales lleva a que muchas personas incorporen a sus claves referencias a viajes, moda o experiencias personales que incluso ya compartieron públicamente.

De esta manera, combinaciones como “Paris2024”, “SummerLove”, “Gucci123” o “LuxuryLife” terminan siendo mucho menos seguras de lo que aparentan.

El riesgo de repetir claves

Uno de los errores más frecuentes sigue siendo reutilizar la misma contraseña en distintas plataformas. Cuando una cuenta se ve comprometida, los ciberdelincuentes prueban automáticamente esa clave en correos electrónicos, redes sociales, billeteras virtuales y servicios bancarios.

Además, las claves cortas o basadas en palabras comunes pueden ser descifradas en segundos mediante programas automatizados.

Por eso, especialistas recomiendan evitar:

nombres propios o marcas reconocidas

fechas de nacimiento

palabras vinculadas a hobbies o gustos personales

secuencias simples como “1234” o “abcd”

Cómo crear una contraseña segura

En el marco del Día Mundial de la Contraseña, los expertos insisten en adoptar hábitos digitales más seguros. Algunas recomendaciones clave son:

utilizar claves largas, con mayúsculas, números y símbolos

evitar repetir contraseñas

activar la verificación en dos pasos

usar gestores de contraseñas

actualizar las claves periódicamente

La seguridad digital ya no depende solo de grandes empresas o sistemas complejos. Muchas veces, la principal barrera frente a un ataque informático sigue siendo una simple contraseña. Y aunque palabras asociadas al lujo o al bienestar puedan resultar atractivas, en internet la sofisticación no siempre es sinónimo de seguridad.

Un hábito cotidiano que puede evitar grandes problemas

En un mundo hiperconectado, donde aplicaciones bancarias, redes sociales, plataformas laborales y datos personales conviven en un mismo dispositivo, una contraseña débil puede abrir la puerta a fraudes, robos de identidad o pérdidas económicas.

El Día Mundial de la Contraseña busca justamente recordar algo básico, pero cada vez más importante: proteger la vida digital empieza por elegir una buena clave.