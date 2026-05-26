Gucci hizo un show callejero y revolucionó la moda mundial

La marca italiana Gucci sorprendió con un desfile en plena calle de Nueva York . El evento mezcló moda , show, pantallas gigantes y cultura pop para atraer incluso a quienes nunca siguen tendencias. La propuesta busca recuperar el interés mundial por el lujo con una estética más exagerada, visual y cercana al entretenimiento.

La firma italiana Gucci presentó su nueva colección en pleno Times Square, uno de los lugares más famosos de Nueva York . La marca convirtió las pantallas, las luces y el movimiento urbano en parte del espectáculo para llamar la atención del público global.

Embed - Gucci llevó el lujo a la calle

El desfile dejó atrás la idea clásica de una pasarela elegante y exclusiva. Ahora, las marcas buscan generar impacto visual, viralizar videos en redes sociales y atraer personas que normalmente no siguen moda . El evento mezcló ropa extravagante, celebridades y estética callejera para transformarse en un espectáculo masivo.

INFO Gucci revoluciono el Times Square

Las revistas europeas coinciden en que las grandes marcas intentan volver a conectar con el público joven. Créditos de la imagen: Mario Simonovich.

Qué busca la moda de lujo en 2026

Frente a la caída del consumo en algunos mercados, el lujo apuesta a propuestas más llamativas, teatrales y fáciles de compartir en internet. Gucci quiere que la moda vuelva a sentirse divertida, impactante y cercana al entretenimiento.

Fuentes consultadas: El País – S Moda: análisis del nuevo Gucci de Demna en Times Square / Gucci Oficial / Vogue Business y Business of Fashion