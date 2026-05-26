Gucci hizo un show callejero y revolucionó la moda mundial
Gucci presentó un desfile impactante en Nueva York y cambió la manera de mostrar moda de lujo al mundo.
La marca italiana Gucci sorprendió con un desfile en plena calle de Nueva York. El evento mezcló moda, show, pantallas gigantes y cultura pop para atraer incluso a quienes nunca siguen tendencias. La propuesta busca recuperar el interés mundial por el lujo con una estética más exagerada, visual y cercana al entretenimiento.
El desfile de Gucci que sorprendió al mundo
La firma italiana Gucci presentó su nueva colección en pleno Times Square, uno de los lugares más famosos de Nueva York. La marca convirtió las pantallas, las luces y el movimiento urbano en parte del espectáculo para llamar la atención del público global.
Por qué este show fue diferente
El desfile dejó atrás la idea clásica de una pasarela elegante y exclusiva. Ahora, las marcas buscan generar impacto visual, viralizar videos en redes sociales y atraer personas que normalmente no siguen moda. El evento mezcló ropa extravagante, celebridades y estética callejera para transformarse en un espectáculo masivo.
Las revistas europeas coinciden en que las grandes marcas intentan volver a conectar con el público joven. Créditos de la imagen: Mario Simonovich.
Qué busca la moda de lujo en 2026
Frente a la caída del consumo en algunos mercados, el lujo apuesta a propuestas más llamativas, teatrales y fáciles de compartir en internet. Gucci quiere que la moda vuelva a sentirse divertida, impactante y cercana al entretenimiento.
Fuentes consultadas: El País – S Moda: análisis del nuevo Gucci de Demna en Times Square / Gucci Oficial / Vogue Business y Business of Fashion