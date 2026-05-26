En plena calle: mirá qué famosa posó en lencería frente a los autos

Una famosa bailarina sorprendió con un audaz look de lencería en plena vía pública. ¡Mirá las fotos!

Flor Vigna sorprendió a todos con su nuevo look. Foto: Instagram Florivigna.

Flor Vigna es famosa por sus últimas canciones, pero ahora llamó la atención en redes sociales con una sesión realizada en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, la cual mostró a la cantante y bailarina recostada sobre una senda peatonal con un conjunto de lencería negra compuesto por un corpiño de raso y encaje.

El look dejaba gran parte de la piel al descubierto, y el conjunto se completaba con una tanga colaless del mismo estilo.

El look fue acompañado por un tapado largo de piel sintética multicolor y un gorro tipo cosaco confeccionado con la misma textura. El abrigo, en tonos arcoíris, fue la pieza central del outfit, elevando un conjunto de lencería que de otra manera podría haber resultado demasiado íntimo o explícito.

La producción de moda estuvo a cargo de Victoria Molotok, quien sumó además unas botas bucaneras amarillas de charol, con taco cuadrado y terminación en punta.

En cuanto al beauty, Flor Vigna mantuvo su melena bordó con ondas marcadas que le dieron volumen, y apostó por lucir sombras neutras y labios en nude con gloss.