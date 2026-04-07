Flor Vigna lució el rojo del momento: qué se puso y cómo se llama este tono

Con toda la inspiración glam, Flor Vigna se cambió el look por un color llamativo y un corte estilo Hollywood. No te pierdas el video en la nota.

Flor Vigna compartió en sus redes el paso a paso de su cambio de look desde la peluquería. La artista mostró cómo fue el proceso completo, desde el planteo inicial hasta el resultado final, apostando por un tono intenso que ella misma bautizó como “Rojo Netflix” , pensado para sus próximos proyectos.

Flor apareció relajada y entre risas con su peluquero Cristian Rey, en un ida y vuelta que dejó ver la creatividad detrás de la transformación. “Un corte onda actriz de Hollywood”, pidió en medio del proceso, marcando el norte estético de lo que vendría.

El estilista, por su parte, propuso ir un paso más allá con un largo más corto, en una dinámica que terminó de definir el carácter del look. En ese mismo clima distendido, incluso soltó una frase: “No te copes con la cámara”.

El resultado fue un colorado intenso que se combinó con un corte a la altura de los hombros y flequillo.