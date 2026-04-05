Valentina Zenere y el look que dejó a todos con la boca abierta

Valentina Zenere apostó al gótico con un look inolvidable lleno de detalles. No te pierdas las fotos en la nota.

La actriz Valentina Zenere, en el marco de la promoción de la serie "Amor animal", presentó un look que mezcló referencias góticas con una sensibilidad romántica, todo articulado en una paleta de blanco y negro que funcionó como hilo conductor de una narrativa visual muy potente.

El outfit se estructuró a partir de una túnica blanca de broderie, con volantes y calados circulares, pero al llevarla abierta y con caída desprolija, dejó de lado cualquier connotación inocente para acercarse a una idea más disruptiva. Debajo, el bustier de encaje negro se convirtió en el eje del estilismo, no solo por su carga sensual sino por el contraste que generó con la pieza superior, logrando una tensión visual que sostuvo todo el look y lo volvió memorable.

La silueta jugó con extremos bien definidos, presentando mangas amplias y fluidas arriba, y una zona inferior mínima que dejó el foco puesto en las piernas. Los accesorios terminaron de cerrar la estética, con collares de cruces negras de gran tamaño que remitieron a los ochenta y a figuras como Madonna, sumados a cadenas y perlas oscuras equilibrados con anillos minimalistas en plata y oro blanco.

En cuanto al calzado, lució unas botas bucaneras de cuero negro. El beauty look elevó aún más la propuesta con las cejas decoloradas, un contouring frío, labios nude apagados y el pelo negro con raya al medio.