Arte, amigos y vernissage en plena Ciudad: todas las fotos y sociales de un día distinto
Fue en un museo icónico. Se inauguró una muestra colectiva de arte con obras nunca antes vistas. ¡Mirá las fotos!
En el marco de la Semana de los Museos, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) inauguró tres nuevas exposiciones en sus salas Oeste, Este y Norte, una jornada que reunió distintas generaciones, lenguajes y perspectivas del arte contemporáneo mendocino y regional.
La propuesta central tuvo lugar en la Sala Oeste con "Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos", una retrospectiva inédita dedicada al gran maestro del grabado mendocino (cuyo nombre artístico era Sergio Hocevar, aunque el mundo lo conoció y lo recuerda como Sergio Sergi), curada por Pablo Hocevar, su nieto, y presentada en el marco del 130° aniversario de su nacimiento, una ocasión especial para que su familia revelara por primera vez aspectos íntimos de su vida, su proceso creativo y su legado humano, mostrando no solo al artista consagrado sino también al hombre detrás de la obra.
La exposición tomó su nombre de una frase escrita por Julio Cortázar en 1973 sobre una de las vigas del taller del grabador en Villa Hipódromo: "Julio te quiere desde siempre y desde lejos", que funcionó como hilo conductor de una experiencia que buscó acercar al público tanto al artista como a sus afectos, a sus amistades literarias y a ese universo de relaciones que nutrieron su trabajo.
Arte, buena onda y diferentes miradas
La retrospectiva se organizó en cinco estaciones temáticas que recorrieron sus grabados más emblemáticos, materiales inéditos que nunca habían sido exhibidos antes, bocetos que mostraban el proceso creativo en crudo, tacos tallados y piezas vinculadas a su trayectoria en el diseño gráfico en Buenos Aires, donde participó en la creación de la histórica "cabeza de Geniol", que todos reconocen pero pocos saben que tuvo la mano de un grabador mendocino.
También se incluyeron documentos y relatos que reconstruyeron sus vínculos con figuras como Julio Cortázar, Pompeyo Audivert, Ricardo Supisiche y Víctor Delhez, además de una evocación simbólica de su taller y de la histórica Galería Sergio Sergi, que fue un punto de encuentro para artistas e intelectuales en su momento.
En la Sala Este, por su parte, se presentó "Agua metáfora de vida, fuerza transformadora", una exposición organizada junto al Museo Omar Reina y curada por un equipo de especialistas (María del Carmen Márquez, Viviana Rebolloso, Leticia Rossi, Carla Baldovín y Sergio Terrera), que reunió a artistas del sur provincial (muchos de ellos provenientes de San Rafael y sus alrededores) cuyas obras abordaron el agua como elemento vital, símbolo cultural y recurso esencial para la vida, especialmente en una región como Mendoza donde las condiciones geográficas y climáticas hacen del agua un eje central de la organización social, económica y cultural.
En la Sala Norte, finalmente, el MMAMM albergó "Imaginería", un proyecto artístico y de investigación desarrollado por Sol Delgado, Matías Funes, Cecilia Flores, Sebastián Figueroa, Dötz y Rodrigo Báscolo, que reunió a fotógrafos mendocinos en una experiencia colectiva e intergeneracional que exploró nuevas formas de relación entre fotografía, percepción y lenguaje, preguntándose cómo las imágenes pueden ser narradas, escuchadas e imaginadas a través de la audiodescripción y tecnologías de asistencia visual.
El proyecto contó con la participación de una persona ciega de nacimiento, quien experimentó las fotografías mediante relatos orales y herramientas como los Envision Glasses (unas gafas inteligentes que describen lo que hay delante), abriendo nuevas preguntas sobre accesibilidad, representación y construcción de imaginarios, y demostrando que el arte puede (y debe) ser para todos, sin exclusiones ni barreras.