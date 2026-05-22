Arte, amigos y vernissage en plena Ciudad: todas las fotos y sociales de un día distinto

En el marco de la Semana de los Museos , el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) inauguró tres nuevas exposiciones en sus salas Oeste, Este y Norte, una jornada que reunió distintas generaciones, lenguajes y perspectivas del arte contemporáneo mendocino y regional.

La propuesta central tuvo lugar en la Sala Oeste con "Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos", una retrospectiva inédita dedicada al gran maestro del grabado mendocino (cuyo nombre artístico era Sergio Hocevar, aunque el mundo lo conoció y lo recuerda como Sergio Sergi), curada por Pablo Hocevar, su nieto, y presentada en el marco del 130° aniversario de su nacimiento, una ocasión especial para que su familia revelara por primera vez aspectos íntimos de su vida, su proceso creativo y su legado humano, mostrando no solo al artista consagrado sino también al hombre detrás de la obra.

La exposición tomó su nombre de una frase escrita por Julio Cortázar en 1973 sobre una de las vigas del taller del grabador en Villa Hipódromo: "Julio te quiere desde siempre y desde lejos", que funcionó como hilo conductor de una experiencia que buscó acercar al público tanto al artista como a sus afectos, a sus amistades literarias y a ese universo de relaciones que nutrieron su trabajo.

Desde Sergio Sergi al agua como territorio, pasando por la fotografía accesible.

La retrospectiva se organizó en cinco estaciones temáticas que recorrieron sus grabados más emblemáticos, materiales inéditos que nunca habían sido exhibidos antes, bocetos que mostraban el proceso creativo en crudo, tacos tallados y piezas vinculadas a su trayectoria en el diseño gráfico en Buenos Aires, donde participó en la creación de la histórica "cabeza de Geniol", que todos reconocen pero pocos saben que tuvo la mano de un grabador mendocino.

Exposiciones en el MMAMM (15) La reconocida "cabeza de Geniol" fue creada por Sergio Sergi. Maru Mena/MDZ

También se incluyeron documentos y relatos que reconstruyeron sus vínculos con figuras como Julio Cortázar, Pompeyo Audivert, Ricardo Supisiche y Víctor Delhez, además de una evocación simbólica de su taller y de la histórica Galería Sergio Sergi, que fue un punto de encuentro para artistas e intelectuales en su momento.

En la Sala Este, por su parte, se presentó "Agua metáfora de vida, fuerza transformadora", una exposición organizada junto al Museo Omar Reina y curada por un equipo de especialistas (María del Carmen Márquez, Viviana Rebolloso, Leticia Rossi, Carla Baldovín y Sergio Terrera), que reunió a artistas del sur provincial (muchos de ellos provenientes de San Rafael y sus alrededores) cuyas obras abordaron el agua como elemento vital, símbolo cultural y recurso esencial para la vida, especialmente en una región como Mendoza donde las condiciones geográficas y climáticas hacen del agua un eje central de la organización social, económica y cultural.

Exposiciones en el MMAMM (18) El agua como metáfora de vida: muestra que une a artistas del sur mendocino en una reflexión urgente sobre el recurso más preciado. Maru Mena/MDZ

En la Sala Norte, finalmente, el MMAMM albergó "Imaginería", un proyecto artístico y de investigación desarrollado por Sol Delgado, Matías Funes, Cecilia Flores, Sebastián Figueroa, Dötz y Rodrigo Báscolo, que reunió a fotógrafos mendocinos en una experiencia colectiva e intergeneracional que exploró nuevas formas de relación entre fotografía, percepción y lenguaje, preguntándose cómo las imágenes pueden ser narradas, escuchadas e imaginadas a través de la audiodescripción y tecnologías de asistencia visual.

El proyecto contó con la participación de una persona ciega de nacimiento, quien experimentó las fotografías mediante relatos orales y herramientas como los Envision Glasses (unas gafas inteligentes que describen lo que hay delante), abriendo nuevas preguntas sobre accesibilidad, representación y construcción de imaginarios, y demostrando que el arte puede (y debe) ser para todos, sin exclusiones ni barreras.

Mirá nuestra galería de fotos:

Exposiciones en el MMAMM (19) Carla Esquivel, Ana Romero y Gastón Castelli. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (32) Lucas Estrella, Celeste Sammartino y Sofía Sosa. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (1) El arte mendocino brilló en el MMAMM, en una inauguración para no olvidar. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (2) Carmen Nicasio Nazar y Susana Mañas de Bordas. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (3) El MMAMM inauguró una muestra con obras nunca antes vistas del artista, organizada por su nieto y con una frase del escritor como hilo conductor. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (27) Lucila Oliva, Aimé Durán, Ariadna Bolione y Valentina Doti. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (31) Cecilia Flores, Rocío Sánchez y Alejandra Flores. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (4) La retrospectiva por sus 130 años incluye bocetos, tacos tallados y documentos que revelan sus vínculos con grandes figuras de la cultura argentina. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (16) Manuel Adaro y Camila Jardel. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (5) Tres exposiciones, una sola noche. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (7) Andrea Zucol y Adriana Fernández. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (8) Distintas generaciones, lenguajes y perspectivas del arte contemporáneo se reunieron. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (9) Julieta Mauricio, Paola Masini y Lía Ruiz de Mauricio. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (24) Camila Olmedo, Nazarena Ocaña, Lucía Dirico, Cande Rojas Ortíz y Renzo Banzán. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (10) Desde perspectivas poéticas, sensibles y críticas, las obras invitan a repensar nuestro vínculo con el líquido elemento. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (14) Florencia Guisasola, Leonardo Lombardo y Patricio Pina. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (11) El agua como elemento vital, símbolo cultural y recurso esencial para la vida. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (13) La Sala Oeste, la Sala Este y la Sala Norte abrieron sus puertas para mostrar lo mejor del arte mendocino y regional. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (17) Daniela Herrera y Leonardo Luengo. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (21) Ulpiano Suárez disfrutó de las exposiciones. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (22) Fotógrafos mendocinos exploran nuevas formas de relación entre imagen, percepción y lenguaje. Maru Mena/MDZ

Exposiciones en el MMAMM (29) "Cuidar la obra de Sergio Sergi es cuidar una historia que nos pertenece". Maru Mena/MDZ