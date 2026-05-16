Matías Duville. Marca de agua: ¿Cómo aprendió a ver el mar...?

La mirada es un impetuoso desenlace a ciegas. Ver acontece después… Un surfear que ¡Excede las imágenes! La realidad es la gran ola. La fantasía es incontenible. Desde el dibujo desencadenante… en carbonillas, pasteles y tanto más de la voluntad. Y hasta algo más que instalaciones monumentales, El pulso del trazo es provocación, narración, errancia. Y la aventura…

La obra de arte lo encuentra a uno mismo a la intemperie.

Nadie se encuentra como es. Sin encontrarse como lo encuentran…

La realidad no lo distrae.

La experimentación es traslúcida.

Y denuncia… al ser repentino que llevamos dentro.

¿Y desprenderme de mí?

El espejo es la contraseña de la autosuficiencia.

El pasado es la transparencia que nos vence.

Es el encantamiento del delator.

Matías Duville es un artista muy contemporáneo.

JUAN BARROS (3) El pasado es la transparencia que nos vence. Ilustración de Juan Barros.

Todo artista no lo es

El arte del lapso.

"Mis dibujos son diferentes maneras de acercarse a un territorio. Algo así como constantes expediciones"

Y cree en la música como en el dibujo menos contemporáneo.

La arquitectura de ”Hogar” es su horizonte…

El hábitat adviene obra de arte.

Y el tiempo es lo más verosímil. Lo único que nos hace creer.

Un cartógrafo.

Nunca se perdió.

Porque se está encontrando…

La única condición es nuestra actitud

(Recibió las becas Fondo Nacional de las Artes, Fundación Antorchas, Kuitca y Guggenheim, entre tantas inquietudes.

Recibió a Mar del Plata en una tabla de surf y tanto más de la experimentación en sus raíces)

La confianza es inspiración.

Creer es el discernimiento de lo que nos falta.

El vínculo nos hace saber lo que necesitamos.

“Mi papá era químico. Y desde muy chico tuvimos contacto con la experimentación. Eso está en mi obra”

El candor de lo monumental, en la instalación Monitor Yin Yang de Matías Duville, recientemente presentada en el Pabellón Argentino de la 61ª Bienal de Venecia,da presencia a un paisaje dominante en sal y carbón, adentrándose en lo actual del andar.

Y Amalia Amoedo asumió tal sueño tan real para su colección…

Coleccionar es reunir miradas. ¡Mirándonos una vez más por primera vez!

Coleccionar es el talento de la visibilidad cedida al ser del artista: su obra.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.