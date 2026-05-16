La gran semana del mercado global testea en New York la salud del mercado del arte

Desafiando los grandes conflictos globales, la segunda quincena de mayo vuelve a instalar a Nueva York como el principal escenario del mercado del arte . En su sede del Rockefeller Center, Christie’s presenta una nueva edición de la “20/21 Spring Marquee Week”, una serie de subastas que reúne algunas de las obras más importantes aparecidas recientemente en el mercado . Con estimaciones globales superiores a los mil millones de dólares, los resultados serán un termómetro del coleccionismo internacional en un contexto económico incierto.

Entre los lotes principales aparecen piezas de Jackson Pollock , Constantin Brancusi, Mark Rothko, Andy Warhol y Gerhard Richter, pero también obras de grandes maestros europeos como Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet y Paul Cézanne.

La obra más comentada de la temporada es Number 7A, 1948, de Jackson Pollock , estimada en torno a los cien millones de dólares. El cuadro pertenece al período decisivo en el que el artista desarrolló su célebre técnica del “dripping”, dejando caer la pintura sobre la tela extendida en el suelo.

Pollock , nacido en Wyoming en 1912 y fallecido prematuramente en 1956, fue la figura emblemática del expresionismo abstracto norteamericano. Su obra modificó la relación entre el cuerpo del artista y la pintura, transformando el acto pictórico en una experiencia física y performática. Con el apoyo de Peggy Guggenheim, Pollock convirtió a Nueva York en el nuevo centro del arte occidental después de la Segunda Guerra Mundial.

Brancusi C. “Danaide” Brancusi C. “Danaide” Gentileza

Brancusi y la pureza de la forma

Otra de las estrellas de la semana es Danaïde, una refinada escultura en bronce de Constantin Brancusi. La pieza sintetiza la búsqueda esencial del escultor rumano, interesado en reducir las formas a su estructura más pura.

Brancusi nació en Rumania en 1876 y desarrolló la mayor parte de su carrera en París, donde se vinculó con las vanguardias históricas. Considerado uno de los padres de la escultura moderna, abandonó el naturalismo académico para construir volúmenes simplificados y depurados. Obras como El beso, La musa dormida o Pájaro en el espacio marcaron definitivamente la evolución de la escultura del siglo XX.

Renoir P.A. “La femme aux lilas” Renoir P.A. “La femme aux lilas” Gentileza

Renoir y el esplendor del impresionismo

Entre los lotes europeos sobresale una pintura de Pierre-Auguste Renoir, uno de los artistas más populares y cotizados del impresionismo francés. Nacido en Limoges en 1841, Renoir fue una figura central del grupo impresionista surgido en París durante la década de 1870. Su pintura se caracterizó por la luminosidad, el tratamiento vibrante del color y una mirada amable sobre la vida moderna. Escenas de jardines, almuerzos, bailarinas y retratos femeninos integran el núcleo de una obra que todavía conserva enorme atractivo para el mercado internacional.

Monet C. “Pommiers” Claude Monet “Pommiers” Gentileza

Monet y la revolución de la luz

Las subastas incluyen además una importante obra de Claude Monet, considerado el fundador del impresionismo y uno de los artistas decisivos en la transformación de la pintura moderna. Nacido en París en 1840, Monet revolucionó la representación del paisaje mediante una observación directa de la luz y la atmósfera. Sus series de almiares, álamos, la catedral de Rouen y especialmente los nenúfares pintados en Giverny son hoy símbolos universales del impresionismo. En el mercado de arte, sus obras figuran entre las más disputadas por museos y coleccionistas privados.

Cézanne y el puente hacia la modernidad

Otro de los nombres europeos destacados es Paul Cézanne, figura clave del postimpresionismo y referencia fundamental para las vanguardias del siglo XX. Nacido en Aix-en-Provence en 1839 desarrolló una obra basada en la construcción geométrica de la forma y en una nueva organización espacial de la pintura. Sus naturalezas muertas, montañas y paisajes provenzales influyeron decisivamente en el cubismo de Picasso y Braque. Pablo Picasso llegó a definirlo como “el padre de todos nosotros”.

Rothko M. “Number 15” Rothko M. “Number 15” Gentileza

Rothko y la espiritualidad del color

Se ofrece también una importante pintura de Mark Rothko, uno de los artistas más codiciados del mercado internacional. Sus grandes superficies cromáticas siguen siendo símbolos del arte norteamericano de posguerra. Nacido en Letonia en 1903 y radicado desde niño en Estados Unidos, Rothko desarrolló una pintura basada en campos flotantes de color destinados a producir una experiencia contemplativa y emocional. Aunque suele asociárselo con el expresionismo abstracto, el propio artista rechazaba las interpretaciones puramente formales y aspiraba a generar una dimensión espiritual frente a la obra.

Warhol A. “Double Elvis Warhol A. “Double Elvis Gentileza

Warhol y el brillo del pop

Sale también a la venta Double Elvis, de Andy Warhol, una de las imágenes icónicas del pop art norteamericano. Warhol nació en Pittsburgh en 1928 y transformó para siempre la relación entre arte, celebridad y cultura de masas. Desde su estudio conocido como “The Factory”, convirtió productos comerciales, estrellas de Hollywood y figuras políticas en imágenes seriadas reproducidas mediante serigrafía.

Richter G. “Kerze (vela)” Richter G. “Kerze (vela)” Gentileza

Richter y la pintura después de la historia

La subasta contemporánea tiene como eje Kerze (Candle), una de las pinturas más celebradas de Gerhard Richter. Richter nació en Dresde en 1932 y atravesó tanto la Alemania nazi como la división entre Este y Oeste. Su producción oscila entre el hiperrealismo fotográfico y la abstracción gestual, convirtiéndolo en una de las figuras centrales del arte contemporáneo europeo.

Más allá del deleite espiritual del conjunto de obra que presentamos, los resultados económicos de las serie de subastas programadas por Christie`s permitirá medir la confianza del mercado de alta gama en un contexto global incierto. el mercado dirá si todavía existen compradores dispuestos a pagar cifras récord por obras maestras excepcionales en la expectativa de que el arte se mantiene como alternativa de inversión aún en tiempos críticos.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

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