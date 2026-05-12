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Viernes de after en la Legislatura: todos los Sociales de un evento diferente en la Casa de las Leyes

La Legislatura de Mendoza fue escenario de la inauguración de una propuesta colectiva que reunió a artistas locales y referentes del ámbito cultural.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

El viernes 8 quedó inaugurada la muestra Arte por la Paz en la Legislatura de Mendoza. La galería de fotos al final de la nota.

El viernes 8 quedó inaugurada la muestra "Arte por la Paz" en la Legislatura de Mendoza. La galería de fotos al final de la nota.

Alf Ponce Mercado / MDZ

La apertura de la muestra “Arte por la Paz” tuvo lugar el viernes 8 en la planta baja y la Sala de Arte de la Legislatura de Mendoza, en una actividad organizada por el Área de Cultura y Turismo.

La exposición fue declarada de interés legislativo por iniciativa de la diputada mandato cumplido Lula Basells-Miró, subrayando el valor simbólico y cultural de la propuesta.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el viernes 15, consolidando a la Legislatura como un espacio activo para la difusión del arte contemporáneo mendocino.

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Obras de Natalia Olivieri.

Obras de Natalia Olivieri.

Gabriela Scordo y una convocatoria artística plural

La exposición está encabezada por la artista Gabriela Scordo, quien concibió la muestra como una plataforma de diálogo estético en torno a la paz y la convivencia. Para esta ocasión, convocó a un grupo de artistas que aportaron miradas diversas y complementarias desde sus propias poéticas visuales.

Participan también Julieta Moretti, Galo Maronese, Natalia Olivieri y Benicio Mutti Spinetta, cuyas obras dialogan entre sí en un recorrido que invita a la contemplación y la reflexión.

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Obra de Gabriela Scordo.

Obra de Gabriela Scordo.

Un encuentro cultural en la Legislatura

La inauguración contó con la presencia de artistas, gestores culturales, autoridades legislativas y público en general, que acompañaron el evento en un clima distendido y de intercambio.

La velada fue acompañada por Cavas Mendocinas Art & Wine, que aportó una cuidada selección de vinos, y por el chef Rodrigo Lucero, quien sumó una propuesta gastronómica acorde a la ocasión.

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Obras de Julieta Moretti.

Obras de Julieta Moretti.

Arte por la Paz podrá visitarse hasta el 15 de mayo en la Sala de la Legislatura, ofreciendo una oportunidad para que el público recorra una exposición que conjuga sensibilidad artística, compromiso social y diversidad de lenguajes visuales.

Los asistentes a la inauguración

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Analia Rivero y Carolina Poletti.

Analia Rivero y Carolina Poletti.

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La artista Gabriela Scordo junto al chef Rodrigo Lucero.

La artista Gabriela Scordo junto al chef Rodrigo Lucero.

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La artista Natalia Olivieri junto a su familia, que la acompa&ntilde;&oacute; en la inauguraci&oacute;n.

La artista Natalia Olivieri junto a su familia, que la acompañó en la inauguración.

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Wanda Beguerie, Verónica Beguerie, Sideanelia Bravi y Gato Montoro.

Wanda Beguerie, Verónica Beguerie, Sideanelia Bravi y Gato Montoro.

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Las amigas de Gabriela Scordo se acercaron a la Legislatura para acompañarla en una noche especial.

Las amigas de Gabriela Scordo se acercaron a la Legislatura para acompañarla en una noche especial.

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El chef Rodirgo Lucero hablando con los asistentes del arte de cocinar.

El chef Rodirgo Lucero hablando con los asistentes del arte de cocinar.

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La artista Julieta Moretti con sus pinturas de &aacute;ngeles de fondo y sus amigas Mar&iacute;a Eugenia y B&aacute;rbara, quienes dijeron presente en "Arte por la Paz".

La artista Julieta Moretti con sus pinturas de ángeles de fondo y sus amigas María Eugenia y Bárbara, quienes dijeron presente en "Arte por la Paz".

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Una instalación de Gabriela Scordo.

Una instalación de Gabriela Scordo.

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Beatriz Candelaria Carrizo, Melisa Jaliff y Jimena Dorado.

Beatriz Candelaria Carrizo, Melisa Jaliff y Jimena Dorado.

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Hugo Gonza, Luciana Morales y Matilde Hanna.

Hugo Gonza, Luciana Morales y Matilde Hanna.

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Las hermanas Scordo: Gabriela y Ana.

Las hermanas Scordo: Gabriela y Ana.

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Lula Basells-Miró, Gabriela Scordo, María Balucci -responsable de la sala de arte de la Legislatura-, y Ana Scordo.

Lula Basells-Miró, Gabriela Scordo, María Balucci -responsable de la sala de arte de la Legislatura-, y Ana Scordo.

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Ana Scordo y Maria Lourdes Bidart.

Ana Scordo y Maria Lourdes Bidart.

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Julieta Moretti junto a su familia y amigos.

Julieta Moretti junto a su familia y amigos.

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Gabriela Scordo e Iván Astudillo.

Gabriela Scordo e Iván Astudillo.

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Octavio Rolón y Guillermina Giraudo.

Octavio Rolón y Guillermina Giraudo.

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