La pasarela fashion en la Legislatura: los looks destacados y la mejor vestida

El 1 de mayo se vive de una forma diferente en Mendoza. Es que en este día tradicionalmente se realiza la Asamblea Legislativa, uno de los actos institucionales más importantes del año. A pesar del feriado, funcionarios, jueces, intendentes y demás dirigentes se dan cita en la Legislatura para escuchar el discurso anual del gobernador.

Fuera de lo específicamente político, y como corresponde a la envergadura del evento, muchos de los funcionarios y asistentes a este acto institucional -uno de los más importantes de la vida cívica de la provincia- le presta una atención especial a sus atuendos y outfits. Muchos son sorprendidos por los fotógrafos al llegar, pero muchos otros específicamente buscan a los periodistas para asegurarse la fotito.

Lo cierto es que nuevamente MDZ dijo presente en la Legislatura provincial para cubrir en vivo y en directo el discurso del gobernador en la apertura de sesiones, y esta vez hay que decir que los outfits fueron en general bastante austeros, acordes quizás a los sufrimientos de la gente en esta época en donde los sueldos y hasta los ahorros no alcanzan.

A la hora de hablar de los looks, hay que decir que los señores vistieron impecables trajes, y en cuanto a las damas, el tailleur -esa opción elegante y versátil que combina chaquetas estructuradas con pantalones o falda- reinó.

El look del gobernador fue formal, institucional, de alto protocolo. En este caso la indumentaria no solo comunica estilo, sino también jerarquía y rol de Estado.

Cornejo usó un traje gris oscuro de sastrería clásica, con corte impecable. El mandatario fue conservador, aquí hay formalidad estricta. La camisa, blanca, por supuesto.

La corbata, en tono azul con microtextura, se mantene dentro de una paleta tonal reforzando una estética sobria y cohesionada, sin distracciones. Todo está pensado para no competir con el verdadero protagonista del outfit: la banda celeste y blanca con insignia, símbolo de investidura, que introduce identidad y peso institucional.

El conjunto se completa con zapatos negros clásicos, pulidos, alineados con el código más tradicional de la diplomacia y la política.

En términos de styling, no hay lugar para licencias: esto es power dressing ceremonial, donde cada elemento responde a una lógica de representación. La elegancia acá no pasa por la innovación, sino por la precisión, la sobriedad y el respeto por el protocolo.

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Hebe Casado - Vicegobernadora de Mendoza

El atuendo de Casado puede ser descripto por un soft tailoring. En otros años, la vicegobernadora optó por colores más oscuros y looks más rígidos, pero en este 2026 construyó elegancia desde la calidez de la paleta y la fluidez de las prendas.

La base es una blusa en tono nude/rosado empolvado, con caída suave y leve frunce en el escote, que aporta feminidad y luz al rostro. Sobre ella, un blazer corto en tono camel/tostado, con detalles de botones metálicos, introduce estructura pero sin rigidez, manteniendo una estética más amable que el clásico traje oscuro.

La pieza clave es el largo y holgado pantalón en verde profundo, de movimiento fluido, que rompe con el esquema tradicional de oficina y suma personalidad. Este contraste entre tonos tierra cálidos (arriba) y el verde intenso (abajo) genera una combinación sofisticada y poco obvia.

¿El aplauso? Es para el make up suave y el pelo absolutamente luminoso. ¡Chau rigidez!

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Tadeo García Zalazar - Ministro de Educación, Cultura, Infancias

Este look juega en la liga del “tailoring clásico con twist contemporáneo”, ideal para un entorno formal pero con intención de destacar sin estridencias.

Tadeo usó un traje azul claro de corte slim, impecablemente entallado, que proyecta una silueta limpia y actual. La camisa blanca clásica funciona como lienzo neutro, elevando la pulcritud del conjunto.

El punto de estilo aparece en los accesorios: la corbata en rosa con patrón diagonal introduce un contraste suave pero sofisticado, alejándose del típico tono sobrio y monocromático. El pañuelo a juego en el bolsillo refuerza esa coherencia estética, sumando un aire cuidado y deliberado.

El detalle clave es la escarapela en la solapa —con un pequeño acento en rojo, guiño radical, pues fue regalada por una militante en la vereda de la Legislatura— que aporta personalidad: un toque de individualidad bien medido.

El toque: cabello corto, ligeramente despeinado de forma natural, y actitud relajada. "Soy funcionario, y tengo onda", es el mensaje.

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Pamela Verasay - Diputada Nacional

Simplicidad bien ejecutada. La base es un tailleur negro compuesto por blazer estructurado y falda recta a la rodilla, una dupla icónica del power dressing más tradicional. El blazer, de líneas limpias y botonadura discreta, marca la silueta sin exageraciones, manteniendo un equilibrio entre autoridad y elegancia.

Debajo, una camisa celeste introduce un leve contraste que suaviza el negro absoluto, aportando frescura sin romper la onda corporativa. Este recurso es clave para evitar un look demasiado rígido o severo.

Los stilettos negros en punta refuerzan la verticalidad y estilizan la figura, alineándose con el lenguaje formal del conjunto. El clutch negro minimal acompaña sin competir, manteniendo la coherencia.

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Facundo Correa Llano - Diputado Nacional y presidente de la Libertad Avanza Mendoza

Formalismo clásico, el look "par ano pensar" que debe tener todo varón en su clóset, porque es sinónimo de elegancia sin ruido.

El protagonista es un traje negro de sastrería tradicional, de corte slim pero cómodo, con hombros suavemente estructurados y solapas estándar. La tela tiene un acabado levemente satinado que aporta un guiño sofisticado, elevando el conjunto sin caer en lo ceremonial excesivo.

La camisa blanca funciona como base limpia y luminosa, con cuello clásico bien armado que sostiene correctamente la corbata. La corbata negra, de ancho medio, refuerza el código monocromático y aporta verticalidad, estilizando la silueta. Conclusión: styling general deliberadamente sobrio. Black tie suavizado para daytime institucional.

No busca innovar, sino ejecutar bien un uniforme y mostrarse limpio, funcional y confiable.

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Griselda Petri - Diputada provincial

Sastrería ejecutiva con acento vibrante, donde el color irrumpe estratégicamente en un esquema clásico.

La base es un blazer negro de líneas limpias, bien entallado y de estructura precisa, que aporta sobriedad. Funciona como lienzo neutro para lo que realmente protagoniza el outfit: la blusa estampada en clave geométrica-orgánica, con una paleta de verdes, azules y toques de blanco que introduce dinamismo y frescura. El cuello amplio, ligeramente abierto, suma un gesto relajado dentro de un contexto formal.

El styling refuerza esta dualidad entre rigor y expresión:

Aros dorados de tamaño medio, que añaden brillo y un guiño de sofisticación clásica.

Cabello recogido en cola alta, pulido y funcional, que despeja el rostro y enfatiza la prolijidad general.

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Alejandro Molero - Intendente de General Alvear

El traje en gris claro es el eje del outfit: un tono versátil y luminoso que suaviza la formalidad tradicional del traje oscuro. Corte limpio y bien entallado, lo que aporta una silueta ordenada y contemporánea.

La camisa blanca, impecable y sin artificios, refuerza esa idea de pulcritud. Sobre ella, la corbata azul con microtextura introduce un punto de interés sutil: no rompe la armonía, pero suma profundidad visual y sofisticación.

Es un styling contenido, donde menos es más. El grooming acompaña perfectamente: cabello canoso prolijamente peinado, que suma carácter y distinción.

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Lourdes Arrieta - Diputada Nacional

El look es un guiño “smart chic”. La base es un blazer en tono verde oliva suave, de corte estructurado pero relajado, que aporta autoridad sin verse rígido. Debajo, una blusa blanca de textura ligera y detalles sutiles suaviza el conjunto y añade un aire femenino y elegante.

La paleta cromática —verdes apagados, blanco y tonos tierra— está muy en tendencia dentro del estilo “quiet luxury”.

El cabello rizado natural de Lourdes, con volumen controlado, es una de sus marcas registradas y aporta frescura y personalidad.

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Rodolfo Montero - Ministro de Salud

El look se mueve en un registro classic tailoring con guiños contemporáneos. Lleva un traje gris antracita de corte limpio, bien entallado pero sin rigidez excesiva, que cae con naturalidad sobre el cuerpo. La corbata azul con microestampado introduce textura y un punto de sofisticación discreta.

El styling es sobrio pero efectivo: sin accesorios visibles que distraigan.

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Mercedes Rus -Ministra de Seguridad- y Rodolfo Vargas Arizu -Ministro de Producción-

Aquí hay dos propuestas estilísticas que dialogan entre sí dentro de un código formal institucional, pero con personalidades muy marcadas:

Ella: power dressing con giro andrógino

Su look se apoya en una estética tailored andrógina muy pulida. Lleva un blazer negro estructurado sobre un chaleco entallado tipo sastrero que recuerda al menswear clásico, combinado con camisa blanca y corbata negra, un guiño directo al uniforme masculino reinterpretado con intención. La falda negra aporta continuidad y estiliza la silueta, mientras que el cinturón marca la cintura y suma carácter. El resultado es un outfit sharp, autoritario y contemporáneo, con vibra de power dressing moderno que mezcla elegancia y actitud.

Él: elegancia clásica con acento sartorial

El traje azul medio está impecablemente cortado, con una caída limpia y proporciones equilibradas. El foco está en los accesorios: la corbata de estampado floral y el pañuelo a juego introducen un aire dandy sofisticado, rompiendo la formalidad con textura y color. Es un look clásico pero expresivo, donde la personalidad aparece en los pequeños gestos.

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Mercedes Llano - Diputada Nacional

Este look juega con un equilibrio muy logrado entre feminidad vibrante y actitud urbana pulida.

La base es un vestido de silueta recta con print floral en tonos cálidos (naranjas, rojos, blancos) sobre fondo oscuro, que aporta dinamismo visual y un aire sofisticado pero accesible. El estampado tiene ese punto bold pero elegante, ideal para destacar sin caer en excesos.

Encima, suma una chaqueta de cuero negra de líneas limpias, que introduce contraste y estructura. Este layering le da un giro contemporáneo al vestido, llevándolo de lo clásico a un terreno más edgy y moderno.

Hay vibra de “effortless chic”: femenino, actual y con personalidad.

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Víctor Fayad - Ministro de Hacienda

El look se mueve dentro de un registro formal clásico con guiños contemporáneos. Lleva un traje sastrero negro de corte relativamente slim, con solapa estándar y hombros estructurados que le dan presencia sin caer en rigidez excesiva. La camisa blanca es limpia y sin adornos, funcionando como base neutra que eleva el contraste.

El punto más interesante está en la corbata estampada en microdiseño geométrico (blanco y negro), que rompe la sobriedad del conjunto sin salirse del código formal. Este tipo de patrón aporta textura visual y dinamismo, algo muy buscado en styling ejecutivo moderno.

El estilismo se completa con un aire ligeramente descontracturado en la ejecución: la barba corta y algo natural, el peinado sin rigidez extrema y la actitud corporal más relajada suavizan el formalismo del traje.

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Esteban Allasino -Intendente de Luján de Cuyo- y Emir Andraos -Intendente de Tunuyán-

Ambos looks orbitan el universo business formal, pero con dos interpretaciones bien distintas del código.

Allasino apuesta por una paleta luminosa y moderna, con un blazer gris claro de textura levemente jaspeada, que introduce un aire más relajado dentro del traje clásico. Lo combina con camisa blanca y corbata negra slim, generando un contraste limpio y bastante minimalista.

Andraos se mantiene en un registro más conservador y ejecutivo con un traje azul marino bien estructurado, de corte clásico. La orbata azul texturada trabaja en monocromía, generando un look pulido.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (12)

María Luz Llorens -Senadora provincial- y Patricia Sánchez -Senadora provincial-

Ambos looks se inscriben en un business formal femenino, pero con dos enfoques estilísticos bien definidos: uno más estructurado y minimalista, el otro más expresivo desde el print.

El de Llorens es un power dressing depurado. El blazer negro entallado define la silueta y aporta autoridad, pero está inteligentemente combinado con una blusa satinada en tono champagne, que introduce brillo sutil y eleva el look. El pantalón negro mantiene la línea monocromática en la base, estilizando visualmente. La clave está en el equilibrio entre la rigidez del tailoring y la suavidad del satinado, logrando un smart formal elegante y contemporáneo.

Sánchez apuesta por una pieza protagonista: un vestido camisero negro con print geométrico en líneas claras, de largo midi y con lazo en la cintura que marca la silueta sin rigidez. El patrón gráfico aporta dinamismo y personalidad, rompiendo con la sobriedad típica del entorno formal.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (10)

Dalmiro Garay - Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Garay se decantó por un traje gris claro con una leve textura que evita que el conjunto se vea plano y lo torna canchero.

El giro estilístico aparece en la corbata en tono marrón cálido, una elección menos convencional que el clásico azul o negro, y absolutamente acertada. Este color introduce una vibra más relajada y sofisticada, además de sumar profundidad a la paleta neutra del look. El cinturón en el mismo rango tonal refuerza la coherencia.

Hay también un aire de sprezzatura ligera: manos en los bolsillos, actitud relajada, y una ejecución no rígida del traje que lo aleja del corporativo más estricto.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (16)

Mariana Juri -Senadora Nacional- y Rodolfo Suárez -Senador Nacional-

Mariana lleva un blazer off-white con sutil raya diplomática, de estructura liviana, combinado con un top en marrón chocolate que aporta contraste cálido sin romper la armonía. El pantalón en tono beige claro, de caída fluida y tiro alto, refuerza esa idea de comodidad sofisticada. La paleta neutra —crudos, arenas y marrones— construye un look elegante, y a la vez, sereno.

Suarez se mueve en un registro más corporativo tradicional, con un traje azul medio de corte clásico y bien armado. La camisa celeste suaviza el conjunto y lo hace más accesible, mientras que la corbata a rayas en tonos rojos y azules introduce un elemento dinámico y algo más expresivo dentro de un marco formal. El resultado es un look executive formal sólido, donde el foco está en la prolijidad.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (14)

Ulpiano Suarez - Intendente de la Ciudad de Mendoza

El cacique capitalino también eligió el azul medio, pero lo que se destaca aquí es la sastrería limpia, los hombros bien definidos, y una caída impecable que estiliza sin marcar en exceso. La corbata azul con textura sutil en diagonal juega en la misma gama cromática, construye un efecto tonal muy elegante. Este recurso —mantener todo dentro del azul— transmite cohesión, seguridad y un perfil ejecutivo pulido.

El look de Ulpiano es una muestra de la importancia de mantener una barba prolija, en el caso de decidir usarla: eso define una imagen.

En síntesis, es un business formal impecable, donde no hay estridencias pero sí una ejecución muy afinada: clásico, seguro y con una elegancia silenciosa.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (17)

María Flor Destéfanis - Intendente de Santa Rosa

Ella nos muestra cómo se puede ser formal pero sin perder la impronta femenina clásica.

Flor optó por un blazer gris perla, minimalista, sin solapas marcadas, lo que le da un aire moderno. La blusa blanca tiene cuello alto y textura, e introduce un componente romántico.

El pantalón negro de pierna amplia aporta fluidez y alarga la silueta, generando un equilibrio interesante entre estructura (en la parte superior) y movimiento (en la inferior). Este contraste es clave para lograr un look contemporáneo dentro del código formal.

La escarapela es para destacar: funciona como punto focal elegante sin ser excesivo. La mini handbag en tono oscuro refuerza el carácter ejecutivo. Los zapatos en punta en tono gris dialogan con el blazer, cerrando la paleta de manera armónica.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (21)

Marcos Calvente - Intendente de Guaymallén

Este look entra de lleno en el formal clásico pero con actitud contemporánea, donde la clave está en la ejecución impecable y pequeños gestos de estilo personal.

La base es un traje negro sastrero de corte slim, bien ajustado al cuerpo, con líneas limpias que estilizan la figura. La camisa blanca aporta el contraste esencial y mantiene el código más tradicional, mientras que la corbata negra refuerza ese enfoque monocromático.

El detalle que eleva el outfit está en los zapatos negros de charol, que suman brillo y sofisticación, acercando el look a un registro más único y diferente a lo común o estandarizado.

El giro contemporáneo aparece en los anteojos cancheros, de marco translúcido con leve tinte verdoso, que rompen con la rigidez del conjunto y aportan personalidad. Este tipo de accesorio introduce un guiño moderno, casi creativo, dentro de un outfit muy clásico.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (27)

Diego Costarelli - Intendente de Godoy Cruz

La base es un traje azul oscuro de corte estándar, bien proporcionado, que transmite solidez y prolijidad. El punto de diferenciación está en la corbata en tono rosado/lila, una elección que rompe con la rigidez habitual (azules, grises, negros) y suma un matiz más juvenil. Este tipo de color funciona bien para proyectar cercanía sin perder formalidad.

En los accesorios, los zapatos de cuero en marrón oscuro con acabado brillante introducen un leve contraste frente al traje, alejándose del negro clásico y aportando un toque más moderno y versátil.

Looks legislatura asamblea legislativa 2026 (25)

Andrés Lombardi - Presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza

Lombardi se decidió por un traje azul oscuro de corte limpio y correcto, sin rigidez excesiva, y en un principio había prescindido de la corbata, quizás optando por una onda menos ortodoxa.

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Luego, al entrar al recinto legislativo y después dle izamiento de bandera en la peatonal Sarmiento, se lo vio a Lombardi con corbata azul, elevando el formalismo.

El detalle clave está en los zapatos de cuero marrón, que rompen con el clásico negro y aportan calidez, además de reforzar esa intención menos rígida. Este contraste azul–marrón funciona muy bien para modernizar el traje sin perder elegancia.

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La funcionaria que, para la sección de Estilo de MDZ, fue la mejor vestida y por qué:

Su look se apoya en una estética tailored andrógina muy pulida. Lleva un blazer negro estructurado sobre un chaleco entallado tipo sastrero que recuerda al menswear clásico, combinado con camisa blanca y corbata negra, un guiño directo al uniforme masculino reinterpretado con intención. La falda negra aporta continuidad y estiliza la silueta, mientras que el cinturón marca la cintura y suma carácter. El resultado es un outfit sharp, autoritario y contemporáneo, con vibra de power dressing moderno, un aire de dominatrix incluso, que mezcla elegancia y actitud.

El look de esta mujer se movió en una estética power tailoring con guiños andróginos, muy alineada con códigos de autoridad contemporánea y sofisticación minimalista.

La base del outfit fue un traje negro de sastrería impecable, de líneas limpias y estructura definida. El blazer, de corte recto y hombros sutilmente marcados, aporta presencia sin rigidez excesiva. El tejido tiene un leve satinado que eleva el conjunto y lo aleja del clásico traje mate corporativo.

Debajo, aparece una camisa blanca de cuello amplio y puntiagudo, casi arquitectónico, que introduce contraste y dramatismo. Este cuello, ligeramente sobredimensionado, remite a referencias sartoriales clásicas pero reinterpretadas con una sensibilidad moderna.

El punto más interesante del estilismo es el chaleco interior en negro, con textura tipo cuero o efecto engomado, que añade profundidad visual y un aire edgy. Está ceñido al cuerpo y cuenta con botonadura frontal y cinturón fino, marcando la silueta y generando un juego de capas muy bien resuelto.

La corbata negra, estrecha y perfectamente anudada, refuerza el concepto andrógino y aporta una narrativa de uniforme reinterpretado en clave fashion.

En cuanto a styling:

El cabello suelto, con ondas suaves y raya lateral, equilibra la dureza del conjunto con feminidad.

El maquillaje es natural, casi invisible, dejando que el outfit sea el protagonista.

Los accesorios son mínimos, con un pin metálico discreto en la solapa que suma identidad sin romper la sobriedad.

El de Mercedes Rus fue un look que mezcla códigos de sastrería masculina, cuero contemporáneo y elegancia institucional, logrando una estética poderosa, pulida y muy actual. Es un ejemplo claro de cómo el tailoring puede volverse expresivo sin perder formalidad.