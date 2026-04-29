Diputados dio media sanción a la Ley Ágata contra el maltrato animal

Este martes, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción de forma unánime a la “Ley Ágata”, un proyecto que busca endurecer las penas por maltrato animal (pudiendo alcanzar las multas hasta los $4.000.000) y fomentar la conciencia colectiva y el cuidado responsable de los animales. La propuesta pasará a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva.

La iniciativa, impulsada por la legisladora del PRO Lausa Balsells-Miró, fue pensada para combatir la crueldad animal y tiene como punto de partida el caso de Ágata, una yegua que murió tras ser brutalmente maltratada en San Rafael en 2024.

Dentro de los fundamentos, el proyecto busca no solo endurecer las penas contra quienes ejerzan maltrato animal , sino también implementar medidas educativas y preventivas que fomenten una conciencia colectiva de respeto y cuidado responsable hacia los animales.

La iniciativa establece la figura de “cuidador de un animal”, el cual será el responsable del mismo. Esta persona será quien lo cuide, lo alimente habitualmente y lo integre a su casa "para que se convierta en su compañía", según establece el proyecto. Dicho cuidador será el responsable no solo de alimentarlo, sino también de brindarle atención veterinaria y un ambiente óptimo para su bienestar.

Además, establece la prohibición de sacrificar animales sanos o enfermos con capacidad de recuperación, el abandono en la vía pública, la compra y venta de los mismos o la organización de peleas, entre otras actividades sancionadas.

A su vez, establece que el Poder Ejecutivo deberá crear una línea telefónica para la recepción de denuncias y realizar diferentes campañas de concientización sobre el cuidado responsable, la importancia de la esterilización de los animales y sus derechos.

Finalmente, el proyecto también modifica el artículo 140 de la ley 9.099, el cual determina las multas económicas y sanciones a las personas que cometan un acto de maltrato animal. Las mismas irán desde las 1.500 UF hasta las 8.000 UF (cerca de $4.000.000) e incluso podrán ser penadas con arresto de hasta 60 días si el acto fuese cometido con crueldad.