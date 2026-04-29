Santiago Caputo, durísimo contra el presidente de la Corte Suprema: "Necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto"

En medio de la tensión en el Congreso por el informe de gestión de Manuel Adorni , el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a tensar el vínculo con la Corte Suprema al lanzar críticas directas contra su titular, Horacio Rosatti , a raíz de sus declaraciones sobre la política monetaria.

El cruce se produjo luego de la participación de Rosatti en el evento ExpoEFI 2026 , donde el magistrado advirtió sobre los límites constitucionales de la emisión. Mientras acompañaba al jefe de gabinete en Diputados, Caputo utilizó sus redes sociales para cuestionar el posicionamiento del presidente del máximo tribunal.

“Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”, escribió el consultor, en una frase que dejó al descubierto la tensión interna dentro de la Corte.

El comentario parece aludir a las diferencias surgidas en el tribunal a partir de una iniciativa impulsada por Ricardo Lorenzetti , quien mantiene un buen vínculo con Caputo, y Carlos Rosenkrantz para modificar el sistema de selección de magistrados, una propuesta a la que Rosatti se opuso al considerar que requería mayores consensos.

Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto.

Durante su exposición, el presidente de la Corte había planteado una advertencia de tono institucional sobre la política económica: “Es inconstitucional una emisión descontrolada de la moneda”. Y agregó: “Es sano que no se emita indiscriminadamente, no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión institucional. Y la Constitución está por encima de todos nosotros”.

Días atrás también había apuntado contra Silvio Robles, colaborador cercano del presidente del máximo tribunal, al replicar una versión periodística sobre movimientos dentro de la Corte. En ese contexto, escribió: “Linda operación de Robles para ensuciar a la mayoría de la CSJN en beneficio de Horacio Rosatti. Me pregunto quién más estará detrás”.

Las declaraciones de Caputo se enmarcan a semanas de que haya perdido influencia en el Ministerio de Justicia, que pasó a orbitar bajo el mando de Karina Milei. El consultor tenía a Sebastián Amerio como secretario de Justicia, uno de sus principales alfiles en el Gobierno. A su vez, había propuesto a Guillermo Montenegro como reemplazante de Mariano Cuneo Libarona.