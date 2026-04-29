Marcela Pagano amplió la denuncia contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

La diputada nacional Marcela Pagano se presentó en los Tribunales Federales de Comodoro Py y amplió su denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aportando nuevos elementos que, según afirmó, describen una “ruta del dinero” vinculada a actividades televisivas y sociedades en el exterior.

Pagano estuvo en el despacho de Ariel Lijo, mientras el Adorni exponía su informe de gestión en el Congreso . Además de ampliar la denuncia , la diputada pidió declarar en calidad de testigo, al asegurar que tiene conocimiento directo de la relación entre Adorni y el productor Marcelo Grandío , con quien, según señaló, habría compartido una estructura comercial y periodística.

“Vine a contar básicamente cómo es la ruta del dinero de Adorni ”, sostuvo la legisladora, quien afirmó que parte de los ingresos generados por un programa emitido en la televisión pública eran derivados a una firma offshore radicada en la República Oriental del Uruguay. Según Pagano, esa sociedad identificada como IM Group estaría vinculada a Grandío y su entorno, mientras que la productora local que realizaba el programa operaba bajo otro nombre, lo que, a su criterio, podría haber servido para canalizar los fondos fuera del país.

La diputada señaló que fue invitada al programa en 2023. “Ellos mismos me manifestaron que trabajaban como socios”, afirmó, y agregó que Adorni tenía injerencia tanto en la producción como en las decisiones editoriales. En ese sentido, remarcó que, aun después de que él asumiera un cargo bajo la órbita del Poder Ejecutivo, el formato del ciclo televisivo se mantuvo sin cambios sustanciales, aunque “con una estructura de recursos llamativa” dentro de la TV estatal.

En su presentación, la diputada también cuestionó el uso de recursos públicos en ese programa. Señaló que la producción contaba con una dotación numerosa de personal y áreas técnicas que, a su criterio, no se correspondían con el tipo de contenido emitido. “Todos los costos de la producción los absorbía la televisión pública”, indicó, y sostuvo que, pese a ello, los ingresos por publicidad habrían sido facturados por la productora privada.

Otro de los puntos que destacó fue la presencia de auspiciantes de peso. En particular, mencionó a la petrolera estatal YPF como uno de los principales patrocinadores del ciclo, lo que para ella resulta inusual para un programa que no figuraba entre los de mayor audiencia. “Generalmente se sponsorea a ese nivel a producciones de audiencia masiva”, señaló, y pidió que se investiguen los criterios utilizados para asignar esos fondos.

Respecto del presunto circuito financiero, Pagano indicó que la información aportada sugiere que parte de lo facturado habría sido transferido al exterior “a modo de sortear el pago de impuestos en Argentina”, aunque aclaró que la verificación de esos movimientos corresponderá a la Justicia.

La diputada también se refirió a una denuncia en su contra impulsada por sectores políticos, a la que calificó de inconsistente. “Son ingresos que están declarados y corresponden a mi actividad como periodista”, sostuvo, y cuestionó la validez de los planteos al señalar que refieren a períodos previos a su función como legisladora. “No sé de qué enriquecimiento ilícito están hablando”, agregó.

Finalmente, Marcela Pagano, justificó su decisión de ausentarse de la sesión informativa en el Congreso para presentarse en tribunales. Según explicó, consideró prioritario avanzar con la denuncia y aportar pruebas en la causa “que participar de un espectáculo”, expresó.