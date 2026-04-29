El Merval retrocede y el riesgo país baja unos puntos en un mercado que mira la exposición de Manuel Adorni

Atentos al ruido político que puede generar la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso , los mercados reaccionan con cautela. El índice S&P Merval cae algo más del 1%e y se ubica en torno a los 1.900 puntos medido en dólares o 2.832.94 medido en pesos.

Entre las acciones líderes, las mayores caídas se concentraron en el sector financiero. Los papeles de Grupo Supervielle, BBVA Argentina y Banco Macro registraron retrocesos mayores al 4%, en línea con la tendencia negativa que también se replicó en sus ADR en Wall Street.

La acción de Telecom Argentina fue la estrella de la jornada, destacándose con una suba de 8% en el mercado local. El impulso llegó luego de que JPMorgan Chase mejorara su recomendación sobre el papel de “neutral” a “sobreponderado” y elevara su precio objetivo de u$s12 a u$s16. Con una cotización cercana a los u$s11,85, el nuevo target implica un potencial alcista significativo.

El movimiento también se da en un contexto en el que avanza la revisión regulatoria por la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, un proceso que podría definirse en las próximas semanas.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas operaron en su mayoría en terreno negativo. Las mayores caídas correspondieron nuevamente a entidades financieras, con bajas de hasta 4,6% en Supervielle y retrocesos cercanos al 3% en BBVA y Banco Macro. También registró pérdidas Grupo Financiero Galicia.

Por el lado del riesgo país —medido por el JPMorgan Chase— hubo una leve baja y se ubicó en 582 puntos básicos.

Dólar para abajo

El dólar oficial que vende el Banco Nación cotiza con una baja de 0,7% y se vende a $1420. El blue cede también 0,7% y cotiza a $1420. El mayorista, por su parte, se mueve con una caída de 0,46% y cotiza a $1398 para la venta. Entre los tipos de cambio financieros, el MEP cotiza con una baja de 0,5% a $1440,2 y el CCL cede 0,3% y se vende a $1495,88.