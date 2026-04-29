Adorni rompió el silencio sobre su patrimonio: "No cometí ningún delito y voy a comprobarlo en la Justicia"

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"Acá estoy": el desafiante cierre de Manuel Adorni tras su informe de gestión en el Congreso

Al concluir su informe, el funcionario se tomó un momento para responder a las versiones que circularon durante la semana sobre su paradero, en medio del avance de las causas judiciales por su patrimonio.

“Muchos esta semana se preguntaron por dónde estaba y acá estoy: cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, disparó Adorni desde el estrado, buscando disipar cualquier rumor de debilidad o apartamiento de su cargo.

El Jefe de Gabinete utilizó sus palabras finales para trazar una línea divisoria entre el modelo que representa y el pasado, calificando las reformas actuales como un proceso sin retorno: “En este discurso quedó expuesto el camino de reforma que emprendió la Nación, un camino irreversible que dejará atrás a quienes arruinaron este país”.