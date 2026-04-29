El durísimo cruce de Javier Milei con la izquierda en pleno recinto: "Ustedes mataron a 150 millones de personas"
El presidente protagonizó un duro momento con los diputados del bloque opositor, en medio del informe de gestión del jefe de gabinete en el Congreso. Qué se dijeron.
En el marco de la lectura del informe de gestión que realizó el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso, el presidente Javier Milei protagonizó un duro cruce con los diputados del Frente de Izquierda.
Los legisladores apuntaron contra la presencia del mandatario y los funcionarios presentes en el palco del recinto de la Cámara Baja. "Vayan a trabajar, ¿qué hacen acá?", señalaron Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá.
En ese marco, también exhibieron carteles donde reclamaban el juicio político al jefe de Estado. Se vivió una situación similar con el diputado K Aldo Leiva, quien se acercó a metros de Milei, pero desde el recinto.
A su vez, los opositores cuestionaron la postura de Milei a favor de Israel, en medio del conflicto en Gaza. El líder libertario redobló la apuesta y los acusó de asesinos: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas".
El presidente estaba en el palco junto a su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Caputo, quienes aplaudían al jefe de Estado.
A su vez, sobresalió como el propio Leiva se acercó a centímetros de Adorni para cuestionarle su discurso. Debieron intervenir dos diputados libertarios para alejarlo del funcionario.