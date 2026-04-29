El durísimo cruce de Javier Milei con la izquierda en pleno recinto: "Ustedes mataron a 150 millones de personas"

Los legisladores apuntaron contra la presencia del mandatario y los funcionarios presentes en el palco del recinto de la Cámara Baja. "Vayan a trabajar, ¿qué hacen acá?", señalaron Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

En ese marco, también exhibieron carteles donde reclamaban el juicio político al jefe de Estado. Se vivió una situación similar con el diputado K Aldo Leiva, quien se acercó a metros de Milei, pero desde el recinto.

Javier Milei Y El Cruce Con La Izquierda 1

A su vez, los opositores cuestionaron la postura de Milei a favor de Israel, en medio del conflicto en Gaza. El líder libertario redobló la apuesta y los acusó de asesinos: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas".

Javier Milei Y El Cruce Con La Izquierda 2

El presidente estaba en el palco junto a su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y su par de Economía, Luis Caputo, quienes aplaudían al jefe de Estado.

A su vez, sobresalió como el propio Leiva se acercó a centímetros de Adorni para cuestionarle su discurso. Debieron intervenir dos diputados libertarios para alejarlo del funcionario.