El operativo de Casa Rosada para intentar blindar a Manuel Adorni en un día clave para el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno luce enfocado en que el informe de gestión que presentará Manuel Adorni en la Cámara de Diputados salga de la mejor manera posible. El objetivo es que el jefe de Gabinete no cometa errores y pueda contestar las preguntas de los legisladores de forma sólida, sin dejar lugar a interrogantes. Se busca que la actividad corra el foco de la agenda en torno al funcionario, opacado por la situación judicial.

Para que la performance no tenga sobresaltos, los equipos técnicos del exvocero presidencial trabajaron arduamente. La tarea comenzó hace casi un mes y en Balcarce 50 siempre resaltaron que Manuel Adorni quiso presentarse en la Cámara de Diputados . Subrayaron que nunca tuvo dudas pese a que desde el propio oficialismo existieron voces que dudaron de la conveniencia de la exposición.

El respaldo de la cúpula de La Libertad Avanza hacia el excandidato a legislador se encuentra intacto pese a las novedades que entregó el expediente judicial que indaga su evolución patrimonial. Javier Milei estará en el recinto acompañando la exposición de su ministro coordinador. También estará Karina Milei en el Parlamento.

Además, los ministros acompañarán la presentación; también existe la posibilidad de que Santiago Caputo, el asesor presidencial, esté en el lugar.

Para el Gobierno, es clave que no se repita la escena de la última conferencia de prensa de Manuel Adorni , en la cual se lo vio enfrascado en discusiones con periodistas y sin posibilidades de explicar cómo adquirió propiedades. Para la mesa chica es fundamental que luzca concentrado y seguro ante las preguntas de los diputados, precisamente los de Unión por la Patria.

Las dudas de los integrantes de la Cámara baja hacia el funcionario primero se enviaron por escrito. Y recibió unas 4.800, récord. Tras quitar las repetidas o redundantes quedaron cerca de 2.400 de las cuales constan varias referidas a sus viajes, su compra de propiedades y su declaración jurada.

La cita llega en un momento complejo para Manuel Adorni, de alta exposición. Caracterizado por la simultaneidad de investigaciones en curso y el archivo reciente de una causa menor, las cuales avanzan en la Justicia federal bajo la dirección del fiscal Gerardo Pollicita.

Hace unas semanas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para contrastar sus declaraciones juradas con su nivel de vida y activos reales. Paralelamente, las cuatro mujeres involucradas con la compra -venta de uno de los inmuebles del jefe de Gabinete declararon, semanas atrás, ante la Justicia y se supo que el departamento de Caballito fue comprado por el funcionario a un valor menor de lo que está en el mercado.