Malestar, reuniones y respaldo: cómo actuó Karina Milei ante la crisis generada por el escándalo Adorni

La funcionaria cuestionó el tratamiento inicial de la situación que involucra al jefe de Gabinete, aunque decidió respaldarlo y sostenerlo en la mesa de decisiones del Gobierno.

La situación judicial que involucra a Manuel Adorni generó preocupación en los principales despachos de la Casa Rosada, pero también dejó al descubierto algunas tensiones internas dentro del oficialismo. Aunque el Gobierno cerró filas en defensa del jefe de Gabinete, cerca de Karina Milei admiten que hubo malestar por la forma en que se manejó el tema durante los primeros días.

Según trascendió y publicó TN, la secretaria general de la Presidencia expresó su disgusto por lo que en su entorno definieron como una “desprolijidad” en el tratamiento del caso. El foco de la preocupación no estuvo únicamente en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, sino también en el impacto político que la polémica generó dentro del Gobierno en momentos en que la administración busca concentrarse en su agenda legislativa y económica.

Pese a ese enojo inicial, en el círculo más cercano a Karina Milei aseguran que la relación con Manuel Adorni se recompuso rápidamente y que el funcionario conserva intacto su lugar dentro de la estructura de poder del oficialismo. De hecho, la funcionaria lo mantuvo dentro de la mesa de decisiones y volverá a compartir con él una nueva reunión de la conducción política del Gobierno.

La decisión de respaldar al jefe de Gabinete forma parte de una estrategia más amplia diseñada por la cúpula libertaria. Mientras Manuel Adorni avanza con la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el Ejecutivo busca contener el impacto de las denuncias y trasladar la discusión hacia la documentación presentada y el avance de la investigación judicial.

En ese contexto, Karina Milei se convirtió en una pieza clave para ordenar la respuesta oficial. Su acompañamiento público busca enviar una señal interna y externa: pese a las críticas y cuestionamientos, Adorni sigue siendo considerado un actor central dentro del esquema político del Gobierno y mantiene la confianza de los principales referentes del espacio.