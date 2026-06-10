Manuel Adorni aseguró que no ingresará a ningún blanqueo tras adherirse al régimen simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , salió este miércoles a responder versiones periodísticas surgidas tras conocerse que él y su esposa se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias previsto dentro de la denominada Ley de Inocencia Fiscal .

A través de un comunicado, el funcionario negó que la adhesión implique participar de un blanqueo de capitales y aseguró que la decisión tiene como único objetivo simplificar la presentación de las declaraciones juradas ante la administración tributaria.

"Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", sostuvo Adorni.

El funcionario explicó que tanto él como su esposa, Bettina, se inscribieron únicamente en el sistema simplificado para la presentación de Ganancias y remarcó que no utilizarán ningún mecanismo de exteriorización de activos.

"En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias", afirmó.

Qué diferencia hay entre Inocencia Fiscal y el régimen simplificado

Según detalló el jefe de Gabinete, la Ley de Inocencia Fiscal busca modificar aspectos del régimen penal tributario y actualizar montos contemplados en la legislación fiscal.

Además, señaló que la iniciativa apunta a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero concentre los controles sobre grandes evasores y reduzca la carga burocrática para los contribuyentes comunes.

En cambio, el régimen simplificado de Ganancias funciona como una herramienta administrativa para facilitar la presentación de declaraciones juradas anuales.

Cómo funciona el sistema simplificado

De acuerdo con la explicación de Adorni, el mecanismo permite que ARCA confeccione una declaración jurada preliminar utilizando la información fiscal disponible.

Luego, el contribuyente revisa los datos, presta conformidad y realiza el pago correspondiente si existe saldo a ingresar.

"Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata", explicó el funcionario.

"No nos vamos a adherir a ningún blanqueo"

En el tramo más contundente de su mensaje, Adorni insistió en que la adhesión realizada por él y su esposa no implica acogerse a ningún programa de regularización patrimonial.

"Entendiendo que la Ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno: el régimen simplificado de ganancias", sostuvo.

Y concluyó: "No nos vamos a adherir a ningún blanqueo, solo a simplificar la presentación de la declaración jurada".