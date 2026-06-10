Impactante: la esposa de Manuel Adorni se adhirió al régimen de "inocencia fiscal"

La esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se acogió al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Ocurrió el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y suma un nuevo elemento a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Bettina Julieta Angeletti solicitó adherir a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. La constancia, vigente hasta el 9 de julio, confirma su incorporación al esquema que permite exteriorizar ingresos y activos no declarados previamente mediante un mecanismo de regularización que evita sanciones penales tributarias y antecedentes fiscales.

La decisión se produjo apenas días antes de que Adorni avance con la presentación de su declaración jurada patrimonial , un trámite que adquirió especial relevancia a partir de la causa judicial que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo en los tribunales federales de Comodoro Py.

La denominada “inocencia fiscal” fue diseñada por el Gobierno como una herramienta para que contribuyentes que desarrollaron actividades en la economía informal regularicen su situación impositiva. El régimen incluye además una modalidad simplificada para el Impuesto a las Ganancias que elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales y se limita a informar ingresos, gastos y deducciones.

Según la documentación oficial que accedió el diario La Nación, la incorporación de Angeletti cobra relevancia también por su historial tributario. De acuerdo con registros oficiales, figura inscripta como trabajadora autónoma desde abril de 2017 bajo actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias, cuando Adorni ya integraba el núcleo central del Gobierno nacional y ambos se encontraban alcanzados por el régimen de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Para los investigadores, la adhesión al régimen abre nuevos interrogantes sobre el origen y la evolución de sus ingresos. La constancia emitida por ARCA no detalla montos regularizados ni bienes exteriorizados, información que permanece protegida por el secreto fiscal.

El régimen de Inocencia Fiscal fue presentado hace un año en Casa Rosada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el por entonces diputado libertario, José Luis Espert.

Se espera que entre este jueves y el viernes el funcionario presente su declaración jurada, a más de 40 días de aquella afirmación de Javier Milei, que había afirmado que "ya tenía listo todos los papeles".