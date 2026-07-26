Kicillof pretende que los intendentes sean reelectos pero necesita acordar con Kirchner

Por fin llegó el día en el que Axel Kicillof propusiera un tema para debatir entre sus seguidores y quienes quieren discutirle la conducción futura del peronismo kirchnerismo renovador. En declaraciones periodísticas realizadas en la zona núcleo de General Alvear y Tapalqué, el gobernador reclamó por la eliminación del límite legal para que los intendentes tengan más de una reelección y transformarlas en “eternas”, aunque no lo dijo de esta manera.

“Es infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos, para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y son cercanos. Son dirigentes que si están en alguna o se mandan alguna los conoce el pueblo , es distinto a otras discusiones de reelección como a nivel de Gobernación o presidencial. Creo que hemos sido claros, hay que esperar que resuelva la Legislatura”, expresó.

Días atrás, en una de las habituales charlas con los analistas y consultores de Fuerza Patria, una de las conclusiones que se sacaban era que Kicillof no propone temas para que los otros decidan si lo siguen o no, si discuten sobre eso y que, simplemente, parecía un dirigente que solo hace referencia en lo dañino del proceso económico de Javier Milei.

Quienes lo critican, en Off y en On, siempre son voces alineadas y consentidas desde San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner permanece en prisión domiciliaria. El extremo de los últimos tiempos fue Facundo Tignanelli, el jefe de La Cámpora bonaerense y presidente del bloque “oficialista” de la Cámara de Diputados provincial que calificó a Kicillof como “el nuevo Vandor”.

Augusto Timoteo Vandor, de la UOM, fue un emblemático dirigente gremial de la década del ’60 que se animó a reclamar un “peronismo sin Perón” teniendo en cuenta que el líder y creador del movimiento estaba inhabilitado para volver al país por la dictadura de aquel momento.

Para Tignanelli, al igual que para buena parte del ecosistema del Panperonismo, la conductora natural y única es Cristina y todos deben obedecer a sus decisiones. Todo lo que no fuera consensuado o hablado con ella carece de validez y no puede ser considerado peronista. La diferencia entre Juan Domingo Perón y Fernández de Kirchner es que el primero es el autor del peronismo, y era poco comprensible armar un peronismo sin Perón estando vivo y en el exilio. La ex presidenta está presa e inhabilitada, además que discutida por el 70% de la dirigencia con poder y votos.

“No me vengan con la pelotudez de los independientes… Al final del día son todos funcionales a Máximo Kirchner”, exclamó un referente muy importante del Movimiento Derecho al Futuro sobre el Peronismo Federal, de Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz o el Grupo AFA, el sector aliados con jóvenes intendentes con el que también se alínea el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, quien esta semana le entregó una partida del Fondo de Financiamiento Municipal dependiente de la legislatura a Damian Selci, de La Cámpora, para armar un predio de actividades para las vacaciones de invierno.

“Si quiere asegurarse lealtades, Axel debe decirle a Kreplak (Nicolás, su ministro de Salud), que va a romper con Máximo”, insistió la misma fuente que escuchó del funcionario que en caso de haber un cisma él quedaría del lado del gobernador aunque su origen es camporista. Además, con la postura en favor de las reelecciones, unifica en su contra a Máximo y Sergio Massa, quien siempre rechaza esa propuesta.

La reelección de los intendentes es uno de los temas que tiene por resolver el oficialismo bonaerense, que tiene antagonismos irreconciliables y que por primera vez nadie se atreve a decir si el pragmatismo peronista puede acomodar. “Unidad para qué, para que te voten después como quiere Milei”, dice Máximo Kirchner. En este punto coincide con Kicillof, el primero que se puso enfrente del proyecto económico y político del libertario Javier Milei.

El hijo de los dos presidentes y el gobernador bonaerense, quien fue elegido por la madre de Máximo, chocan personalmente, pero si se analizan las posturas y declaraciones de los dos, la distancia se acorta sustancialmente. Si bien nadie lo dice, seguramente el programa económico y las leyes que propondrían en caso de ganar serían muy similares.

Sobre este punto los sectores alineados en Parque Lezama creen que Kicillof no sería muy confrontativo con las corporaciones internacionales ni con el Fondo Monetario. Incomprobable. La inflexible postura de los Kirchner está fijada sobre quién conduce el proceso y por cómo se trata la liberación de la ex presidenta. Cristina Libre tiene que ser el lema que aparezca antes o inmediatamente después de Fuera Milei.

Selci, Dichiara y Tignanelli, en Diputados, recibiendo plata del Fortalecimiento Municipal administrado por Diputados

https://www.mdzol.com/politica/kicillof-massa-y-kirchner-siguen-encontrar-el-freno-una-crisis-que-puede-dejarlos-fuera-del-poder-todos-lados-n1571883Las posibilidades de que haya una discusión por las reelecciones están sujetas al inicio de un diálogo entre ambos sectores. Y sólo puede aprobarse si se hace con acuerdo con la ex presidenta y su hijo. Si no hay mesa ni ámbito donde se pueda discutir eso es imposible. Además, es muy posible que el gobernador esté impulsando el tema para garantizar el apoyo de la mayoría de sus jefes comunales para su elección presidencial, tema en el que tampoco están de acuerdo en San José 1111.

La candidatura de Kicillof necesita del respaldo directo y concreto de los jefes comunales el mismo día que la elección nacional, aunque se vote en dos lugares diferentes, de manera “concurrente”. Si pasa eso, el gobernador deberá desandar un gran avance para la política provincial como lo fue el desdoblar la votación, tal cual sucedió en 2025.

Sobre este punto también hay dos opiniones. La que instaló Cristina Kirchner en aquel momento, cuando advirtió que anticipar la elección provincial podía funcionar como una PASO, en la que luego todos los opositores se agruparan para ganarle al peronismo, que es lo que terminó pasando.

Pero esa ventaja mileísta se dio por la pésima y caprichosa confección de la lista de diputados nacionales armada por ella misma, que dejó afuera a los que habían trabajado para ganar en agosto, los intendentes. Además, es factible que si se vuelve a elegir en fechas diferentes, una victoria opositora le provocará una crisis similar a la que se dio en 2025 pero, en esta oportunidad, la ayuda de Donald Trump parece poco probable y, si se da, ya estaría un poco más gastada.