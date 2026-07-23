Golpe judicial a Kicillof en Nueva York: un fondo alemán demandó a la provincia por el canje de 2021

La firma no adhirió al canje que cerró la gestión de Kicillof con el 98% de adhesión y exige 2,5 millones de euros y US$866.000 de capital pendiente.

Problemas para Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos por el canje de deuda de 2021. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en reclamo por dos series de bonos que quedaron fuera de aquella reestructuración: títulos por un valor nominal original de 15,1 millones de euros y US$2,6 millones.

El fondo europeo rechazó en su momento la propuesta provincial y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.

El caso funciona además como un test para el resto de los acreedores: otros holdouts que tampoco ingresaron al canje siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio con un pago, como ya ocurrió con otras demandas resueltas este año.

La restructuración de Axel Kicillof La reestructuración de la deuda bajo ley extranjera se concretó hace cinco años, con Pablo López al frente del Ministerio de Hacienda bonaerense. El funcionario informó entonces que la gestión de Axel Kicillof había logrado canjear prácticamente el 98% de la deuda alcanzada por la oferta, con un alivio financiero superior a los US$4.600 millones entre 2021 y 2027 que, según el Gobierno provincial, liberó recursos para infraestructura.

El canje respondió a la acumulación de deuda en moneda extranjera de los años previos. Entre 2016 y 2017, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, la Provincia emitió bonos por más de US$5.000 millones en el mercado internacional.