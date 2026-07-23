El gobierno de Axel Kicillof salió al cruce de Javier Milei por las rutas y le reclamó el traspaso de una autopista clave

El Gobierno de Axel Kicillof se hizo eco del acuerdo que la Casa Rosada firmó con Santa Fe para insistir con un reclamo que impulsa hace dos años. Le exige que transfiera la Autopista Presidente Perón, una obra que la gestión bonaerense considera paralizada por decisión de Javier Milei .

El planteo fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis , quien sostuvo que, si el Gobierno nacional decidió delegar en una provincia la administración de un corredor vial nacional, debería aplicar el mismo criterio con Buenos Aires. De esa manera, volvió a cuestionar la política vial impulsada por el Ejecutivo nacional.

El detonante fue el convenio firmado entre la Nación y Santa Fe, mediante el cual esa provincia se hará cargo durante los próximos 20 años de las obras , el mantenimiento y la conservación de la ruta nacional A012. Se trata del primer acuerdo de este tipo que suscribe la administración libertaria para transferir a una jurisdicción provincial la gestión de un corredor nacional.

A partir de ese antecedente, Katopodis publicó un duro mensaje en su cuenta de X dirigido al presidente y al jefe de Gabinete, Diego Santilli .

“Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren”, escribió y agregó: “Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón, que estaba a punto de finalizarse, y ustedes la frenaron hace casi 3 años”.

Gabriel Katopodis Agustín Tubio / MDZ

Para el funcionario, la autopista “beneficia a 12 millones de bonaerenses y atraviesa 12 municipios”. Se trata del “tercer anillo” de circunvalación del AMBA, que busca unir Acceso Oeste con la autopista La Plata.

“Ahh, pero son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y ustedes solo buscan hacer el mayor daño posible por cuestiones políticas y electorales”, se quejó. “Raro querer gobernar una provincia a la cual se asfixia y discrimina todos los días”, criticó Katopodis.

Uno de los principales pedidos apunta a la Ruta Nacional 3, donde exige retomar la construcción de la autovía entre Cañuelas y Azul y otras intervenciones previstas hacia el sur de la provincia.

Otro de los proyectos que la gestión bonaerense considera prioritarios es la transformación en autopista de la Ruta Nacional 5, entre Mercedes y Suipacha, además de otras mejoras sobre ese corredor. También reclama la continuidad de las obras de ampliación y seguridad vial sobre las rutas nacionales 7 y 8, dos vías clave para el transporte de cargas y la conexión con el oeste del país.

En el sudoeste bonaerense, la Provincia exige la reanudación de las obras de repavimentación y mejoras de seguridad en la Ruta Nacional 33, así como tareas de reconstrucción y mantenimiento en la Ruta Nacional 35. A esos reclamos se suman intervenciones sobre las rutas nacionales 188, 205 y 226, donde solicita la rehabilitación del pavimento, mejoras en las banquinas y la continuidad de trabajos de conservación.

Además de las obras específicas, el Ejecutivo bonaerense reclama que el Gobierno nacional restablezca los contratos de mantenimiento de Vialidad Nacional para la reparación de baches, banquinas, puentes y alcantarillas, la reposición de señalización horizontal y vertical, la mejora de la iluminación y la finalización de todas las obras que quedaron inconclusas en la provincia de Buenos Aires.