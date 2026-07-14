Jorge Macri redobló el discurso de mano dura y volvió a marcar diferencias con Axel Kicillof

Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.022 nuevos policías de la Ciudad en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, y usó el escenario para reforzar el eje de seguridad como principal bandera de gestión, con una definición que apuntó, sin nombrarlo, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El jefe de Gobierno porteño planteó una contraposición directa entre dos modelos: el de una ciudad donde "la ley se cumple y el orden se respeta" y el de "el desgobierno que reina en otros lados", en referencia a la provincia de Buenos Aires.

Jorge Macri apuntó contra Axel Kicillof La frase más filosa de su discurso fue para negar cualquier chance de que la Ciudad termine pareciéndose a su vecina: "Los que creen que vamos a condenar a los porteños a convivir con lo peor del conurbano se equivocan", sostuvo Jorge Macri, en una construcción que, aunque evita mencionar a Axel Kicillof, funciona como un mensaje directo hacia la gestión bonaerense en momentos en que la seguridad vuelve a instalarse como tema central de la agenda política. El jefe de Gobierno completó la idea con otra frase que ya usa como marca de gestión: "En esta Ciudad, el vale todo ya se terminó".

El respaldo a las fuerzas también se tradujo en gestión. Según datos oficiales, la Policía de la Ciudad supera hoy los 28 mil efectivos y, según el propio Gobierno porteño, el delito bajó a los niveles más bajos de su historia tanto en robos como en homicidios. De los 7.600 oficiales incorporados en esta gestión, 5.269 egresaron del Curso de Formación Inicial y 2.339 llegaron a través de los cursos NICE, destinados a personas con experiencia previa en otras fuerzas.

La ciudad de Buenos Aires incorpora cada vez más patrulleros Macri detalló además la incorporación de más de 400 patrulleros, motos y cuatriciclos, 200 bicicletas para comisarías, 7 mil chalecos antibalas con geolocalización y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. A eso sumó la devolución de más de 880 propiedades usurpadas y la liberación de 68 kilómetros ocupados por manteros en distintos barrios porteños.