Europa y el drama de la construcción, según Giuliano da Empoli

El mundo de la ideas políticas celebra en estas horas el lanzamiento del último trabajo académico de Giuliano Da Empoli , un texto muy esclarecedor sobre el gran pensador e ideólogo de la Unión Europea, al que reivindica en nuevo desafío.

Jean Monnet en el foco de la Europa que plantea el intelectual como salida al problema actual de Europa Jean Monnet en el foco de la Europa que plantea el intelectual como salida al problema actual de Europa

Da Empoli publicó el discurso pronunciado el 1 de julio en el Panteón de Paris donde ofrece claves para reconstruir Europa en lo que ha llamado esta "era de los depredadores".

Los libros del escritor italo-suizo, especialista en luchas de poder y autócratas, son lectura esencial para la élite política europea, especialmente para el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En 1955 Jean Monnet fundó el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa (del cual proviene la célebre idea que toma el italiano en estos tiempos), pero en la pieza oratoria actual de Da Empoli, el enfoque está en la audacia de resolver problemas de fondo ampliando los marcos políticos y en la urgencia de defender un estilo de vida democrático y humano.

Es su propuesta frente a las autocracias contemporáneas. Planea un camino para Europa en la estricta unidad, al punto de convertir al Viejo Continente en un país. Es su propuesta frente a las autocracias contemporáneas. Planea un camino para Europa en la estricta unidad, al punto de convertir al Viejo Continente en un país.

"Monnet colocó el carbón y el acero bajo una gestión común. Optó por enfriar las pasiones políticas reemplazándolas por un entramado técnico. Convirtió la gran aventura de la paz en un proceso administrativo cotidiano", ponderó.

Y lo linkeó con el desafío a su entender que supone el ascenso de los "depredadores" políticos. Da Empoli conectó esta audacia con la crisis política contemporánea (2026), comparando la debilidad de los defensores de la democracia frente a los populistas y autoritarios modernos.

En los últimos años, la obra de Giuliano da Empoli se ha convertido en una de las lecturas más populares entre los altos círculos del poder.

Europa

La conferencia "La lección de Jean Monnet" se centró en la figura de uno de los padres fundadores de la Unión Europea pero con visión contemporánea, según el ritmo de la geopolítica que pone a Europa en nueva reconfiguración.

El intelectual con una audiencia muy atendible en la Argentina utiliza en clave analítica el ideario de Monnet para enfrentar la crisis de las democracias liberales.

No evade las referencias a los populismos y a la tecnología depredadora como estropeadores del sistema. No evade las referencias a los populismos y a la tecnología depredadora como estropeadores del sistema.

El volumen impreso de reciente aparición, bajo el manto protector de la revista Le Grand Continent, ha sido llamado como L'ennemi qui nous concepteur ("El enemigo que nos define"). Fue editado por la gloriosa casa Gallimard.

La perspectiva que Giuliano da Empoli rescata de Monnet en su discurso no es la de un ideólogo proclamando consignas federalistas abstractas, sino la de un pragmático de la acción. La perspectiva que Giuliano da Empoli rescata de Monnet en su discurso no es la de un ideólogo proclamando consignas federalistas abstractas, sino la de un pragmático de la acción.

Da Empoli destaca que el método de Monnet consistía en no proclamar la unidad, sino en hacerla inevitable mediante la práctica.

"La tragedia de Europa reside en que ha convertido a Jean Monnet en un personaje aburrido. Este fabuloso personaje, que viajó por el mundo durante décadas, viviendo aventuras increíbles y persiguiendo incansablemente el ideal, a veces descabellado, de una Europa unida, se ha transformado en una referencia polvorienta, un padre fundador de cartón piedra, útil para citar en los discursos más convencionales sobre el estado de la Unión", dice, en la introducción.

El conferencista rescató momentos de la vida de Monnet para ilustrar su audacia. Concluyó que en su acción política internacional fue un innovador: no se limitó a señalar el problema, sino que rediseñó el marco de la solución.

Pareciera ser el aporte que recogiendo el legado Giuliano da Empoli propone para fortificar el trazado democrático de Europa. Es un modo audaz, ciertamente.

Política

El 1 de julio de 2026, el escritor, ensayista y politólogo italo-suizo Giuliano da Empoli pronunció una lección magistral en el histórico Panthéon de París, en el marco del ciclo de conferencias organizado por Le Grand Continent y el Centro de Monumentos Nacionales de Francia.

En un tramo de la exposición de su ideario más reciente, afirmó: "Hoy en día, quienes se limitan a invocar el respeto a las normas y a los procedimientos de la democracia corren el riesgo de parecer débiles. Y no porque no tengan razón en defender las formas, sino porque están dando una respuesta formal a un desafío de fondo".

Y con rigor, acompañó el momento sosteniendo que "los ciudadanos en la actualidad no piden que se respeten meticulosamente los reglamentos; exigen que se resuelvan sus problemas reales. Los líderes populistas aprovechan este vacío. Están dispuestos a infringir las normas —y muy a menudo las leyes— con el pretexto de resolver las dificultades de sus votantes, ofreciendo "milagros" a costa del Estado de derecho".

Puntualizó la simbología del poder que está ocupándose el destino del mundo. Es una de las primeras descripciones sobre la estética de la democracia iliberal. Puntualizó la simbología del poder que está ocupándose el destino del mundo. Es una de las primeras descripciones sobre la estética de la democracia iliberal.

"Mientras las fuerzas totalitarias y los oligarcas tecnológicos gastan fortunas rodeándose de fealdad" —ejemplificando con los palacios de Putin, los búnkeres de Silicon Valley o la arquitectura estética de Trump—, el proyecto de la democracia europea debe consistir en preservar la calidad de vida", aseveró el intelectual.

Discurso

"El momento actual exige a los europeos la capacidad de reinventarse, y no solo la de defenderse. Por eso volvemos a necesitar a Jean Monnet (...) La tarea puede parecer ardua. Pero en su historia hay algo más que simple visión y perseverancia. Hay imaginación pragmática", instó el autor de la novela El mago del Kremlin.

El discurso le llevó una hora de lectura. Es largo y denso. Algunas perlas para quienes están interesados.

"Pocas veces el ambiente mundial, y en particular el de nuestra vieja Europa, se ha visto tan envenenado por la desconfianza, la desunión y el miedo. Cada mañana, la gente toma el periódico con avidez y lo deja con un suspiro de alivio cuando no ha ocurrido nada especialmente peligroso".

"El objetivo no es proclamar la unidad europea, sino hacerla necesaria, concreta, casi inevitable".

"La Unión Europea es, sin duda, el proyecto político más bello del siglo pasado: el primer intento histórico de crear una entidad supranacional en tiempos de paz, sin armas ni amenazas, basada en la libre adhesión de sus pueblos. Ningún otro proyecto político resulta más inspirador; sin embargo, en los últimos setenta años, Europa no se ha construido mediante grandes discursos, sino tejiendo una red de normas cada vez más compleja que ha propiciado una integración cada vez mayor de nuestro continente".

"Es inútil limitarse a denunciar a los depredadores que nos rodean y que basan su éxito en burlar las reglas. Necesitamos comprender el poder de este modelo".

"El momento exige que los europeos tengan la capacidad de reinventarse, y no solo de defenderse. Monnet es el hombre más pragmático del mundo, pero lo que alimenta su pragmatismo es un ideal de lo más noble: los Estados Unidos de Europa".

"Los enemigos de Europa no son así. No buscan la belleza porque no saben lo que es. Gastan inmensos recursos rodeándose de fealdad. Basta con ver las inversiones inmobiliarias de Trump, los palacios que Putin manda construir, los búnkeres de los oligarcas tecnológicos. Quieren vivir para siempre, pero uno se pregunta por qué, ya que ni por un instante dan la impresión de saber disfrutar de la vida".

"Nuestra misión hoy es reinventar un estilo de vida europeo que responda a los desafíos de nuestro tiempo. La tarea puede parecer modesta, pero es la más crucial".

"A lo largo de la historia, el arte de vivir siempre ha sido el antídoto contra toda forma de totalitarismo. La aspiración totalitaria —ya sea religiosa o tecnológica— es controlar el tiempo y estandarizar el comportamiento. Su sueño es reducir a la humanidad a una máquina: predecible, uniforme y transparente. La calidad de vida es todo lo contrario: libertad, placer, caprichos y la búsqueda del ocio. Todo aquello que hace único al individuo y que debemos proteger y cultivar en la nueva dimensión de la tecnología digital y la inteligencia artificial".

"Nuestra misión hoy es reinventar un estilo de vida europeo que responda a los desafíos de nuestro tiempo. La tarea puede parecer modesta, pero es la más crucial".