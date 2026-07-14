El dato que mira de reojo Javier Milei tras quedar entre los presidentes con peor imagen de América Latina

El mandatario argentino se ubica en el puesto 14 del último relevamiento de CB Global Data, con un 37,9% de aprobación.

El libertario registra un 37,9% de imagen positiva, frente a un mayoritario rechazo.

El escenario político de América Latina muestra marcadas diferencias en la valoración que los ciudadanos tienen de sus gobernantes. De acuerdo con el último ranking de aprobación presidencial correspondiente al mes de julio de 2026, elaborado por la consultora internacional CB Global Data, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionó varios casilleros por delante de su par argentino, Javier Milei, reflejando la disparidad en el respaldo popular que reciben ambas gestiones.

Mientras que Lula da Silva logró consolidarse en el quinto puesto del listado, ubicándose dentro del lote de los seis presidentes mejor valorados de la región, Javier Milei quedó relegado al puesto 14, situándose entre los seis mandatarios con menor nivel de aprobación en el continente.

Los presidentes mejor y peor valorados de la región CB Global Data El informe de julio ratifica el liderazgo de ciertos liderazgos consolidados y expone el desgaste político en otros países de la región. El podio y el cierre del ranking quedaron conformados de la siguiente manera:

El Top 3 con mayor imagen positiva:

Nayib Bukele (El Salvador): Encabeza el ranking regional con un 67,4% de imagen positiva.

Claudia Sheinbaum (México): Se ubica en segundo lugar con un 65,1% de aprobación.

Laura Fernández (Costa Rica): Completa el podio con el 55,5% de respaldo. Los 3 presidentes con peor imagen pública: