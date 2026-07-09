Jorge Macri cruzó al alcalde de Nueva York por sus críticas a la Selección argentina: "Andá pa' allá, bobo"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien había asegurado que a "Egipto lo robaron" por los fallos arbitrales en el partido con la Selección Argentina en los octavos de final del mundial.

En el marco del izamiento a la bandera en Plaza de Mayo por el 9 de julio , el mandatario aprovechó la oportunidad para criticar las declaraciones de su par neoyorquino.

"Le diría a Mamdani que no se meta con la selección, con los muchachos no. Cuando leí, me dieron ganas de contestarle, tipo Messi, andá allá, bobo", expresó Macri, quien hizo alusión a la famosa frase del astro futbolístico en el Mundial de 2022 en Qatar contra Países Bajos.

La declaración surgió mientras presentaba un plan para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad, denominado "Next stop: fast buses, better service" ("Próxima parada: colectivos rápidos, mejor servicio"), que contempla carriles exclusivos para colectivos y mejoras en las paradas.

En ese contexto, Mamdani destacó el tiempo que los usuarios ahorrarían con la iniciativa y apeló a un ejemplo futbolero. "En seis meses habrán pasado 24 horas menos en el colectivo. Por año, habrán ahorrado dos días de viaje. Esto significa desayunar con tu familia, significa tener tiempo para discutir con tus hijos sobre sus partidos de béisbol, significa llegar a casa para dormir. Esto significa ponerte de acuerdo con tus amigos en que ayer a Egipto le robaron", afirmó.

El comentario provocó aplausos entre los asistentes al acto, mientras el alcalde abrió los brazos en señal de celebración. Mamdani, simpatizante del Arsenal de Inglaterra, nació en Uganda y pasó parte de su infancia y juventud entre Sudáfrica y Egipto, donde residió durante un tiempo antes de instalarse en Estados Unidos.

Las declaraciones del alcalde se produjeron en medio de la controversia generada por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, quien denunció un supuesto favoritismo hacia la Argentina. El presidente Javier Milei rechazó esas acusaciones y las desestimó públicamente. "Me parece, y trato de ser bastante educado, una tontería", respondió al ser consultado sobre los cuestionamientos del técnico egipcio.

Jorge Macri sobre la foto de Milei con gobernadores

Presidencia

El jefe de Gobierno porteño recalcó que no asistió a la vigilia en Tucumán porque tenía "agenda" en la Ciudad y porque "estaba preparando" el acto en Plaza de Mayo. "Pero le agradecí la invitación al jefe de gabinete", subrayó.

Para Macri, la foto del jefe de Estado con los gobernadores "es una muy buena señal como lo fue la jura del jefe de gabinete, Diego Santilli".