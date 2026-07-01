Las palabras de Jorge Macri a 32 años del atentado a la AMIA en el Encuentro Federal por el Mes de la Memoria

El jefe de Gobierno porteño estuvo en un acto ceremonial en la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina contra el antisemitismo y por la justicia de las víctimas.

A 32 años del atentado contra la sede israelita AMIA, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se hizo presente en el Encuentro Federal por el "Mes de la Memoria". Así, entre funcionarios e intendentes de todo el país, firmó una declaración conjunta en la cual se compromete a impulsar acciones para exigir justicia y visibilizar la situación de la impunidad en la que la causa se encuentra; enfatizando que este reclamo no es un pedido particular de la ciudad, sino de toda la sociedad argentina.

El acto se desarrolló en la sede de la AMIA en Pasteur 633 bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, encabezado por el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza; el rabino Eliahu Hamra; el presidente del Vaad Hakehilot de la AMIA, Marcos Cohen, y representantes de la comunidad judía.

Tuvo su comienzo en la "plaza seca" con una ceremonia donde se encendieron velas en memoria de las 85 personas asesinadas y de los más de 300 heridos en el atentado. Tras un minuto de silencio, se realizó la usual "foto de familia" frente al monumento Yaacov Agam.

Jorge Macri se hizo presente en el acto realizado en la AMIA en el marco del Mes de la Memoria. Gobierno de la Ciudad La postura del Gobierno de la Ciudad en el Mes de la Memoria Jorge Macri asistió junto al Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y el Secretario General de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. En este marco, el mandatario señaló que “en la Ciudad el antisemitismo no tiene lugar” y reafirmó la necesidad de sostener los espacios de homenaje que mantengan viva la memoria de las víctimas.

“Esta Ciudad lleva la marca de una identidad tocada por el dolor de las víctimas y los familiares de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La impunidad duele aún más cuando se confunde con el olvido. No olvidamos nuestras marcas. Son huellas de una historia que no vamos a permitir que se repita. Por eso, sostenemos y renovamos con firmeza nuestro pedido de justicia”, sostuvo el Jefe de Gobierno.